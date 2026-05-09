El Premio Trece Rosas Asturias distingue a la Fundación José Barreiro en su decimosexta edición

Trece Rosas Asturias
Trece Rosas Asturias - TRECE ROSAS ASTURIAS
Europa Press Asturias
Publicado: sábado, 9 mayo 2026 13:23
Seguir en

   OVIEDO, 9 May. (EUROPA PRESS) -

   La Asociación Trece Rosas Asturias ha concedido el Premio Trece Rosas Asturias en su decimosexta edición a la Fundación José Barreiro. El galardón reconoce las aportaciones de la entidad en materia de memoria democrática.

   Asimismo, el jurado ha acordado conceder una mención especial, a título póstumo, a Adolfo Fernández Pérez, en reconocimiento a su compromiso y trayectoria en este ámbito.

   La Asociación Trece Rosas Asturias vela por el cumplimiento de la ley de Memoria Histórica, la igualdad de género y la difusión de la cultura desde su fundación en el año 2009.

Contador

Contenido patrocinado