El Premio Trece Rosas Asturias distingue a la Fundación José Barreiro en su decimosexta edición

Trece Rosas Asturias - TRECE ROSAS ASTURIAS

OVIEDO, 9 May. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Trece Rosas Asturias ha concedido el Premio Trece Rosas Asturias en su decimosexta edición a la Fundación José Barreiro. El galardón reconoce las aportaciones de la entidad en materia de memoria democrática.

Asimismo, el jurado ha acordado conceder una mención especial, a título póstumo, a Adolfo Fernández Pérez, en reconocimiento a su compromiso y trayectoria en este ámbito.

La Asociación Trece Rosas Asturias vela por el cumplimiento de la ley de Memoria Histórica, la igualdad de género y la difusión de la cultura desde su fundación en el año 2009.