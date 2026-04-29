Premios- Patti Smith dice que el galardón le hace sentir "rejuvenecida"

Patti Smith - FUNDACIÓN PRINCESA DE ASTURIAS

OVIEDO 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

Patti Smith ha asegurado que el Premio Princesa de Asturias de las Artes la hace sentir "rejuvenecida" y con la energía necesaria para continuar con su compromiso artístico y personal, tras recibir la noticia de la concesión del galardón.

La cantante, compositora, artista visual y escritora ha afirmado que este reconocimiento simboliza el "profundo sentimiento de gratitud" y el amor que siente por España, un país que le ha expresado su "cariño y apoyo" durante décadas.

Según ha manifestado la artista estadounidense en unas declaraciones distribuidas por la Fundación Princesa de Asturias, la noticia le ha infundido una energía renovada, describiendo la sensación "como si mil palomas" le hubieran dado la bienvenida al conocer el fallo del jurado.

La premiada ha destacado que el galardón representa para ella dos conceptos fundamentales, "Arte y Amor", y ha querido dedicar un agradecimiento especial a los creadores españoles que han marcado su trayectoria.

"Por todos los poetas y pintores que desde Lorca a Picasso me han inspirado, y por todo el afecto que he recibido, especialmente de la gente joven", ha subrayado Smith al valorar el significado de esta distinción en su carrera.

Smith ha recordado que el próximo 20 de octubre, fecha próxima a la entrega de los Premios Princesa de Asturias, se cumplirán exactamente 50 años de su primer concierto en España, celebrado en Badalona en 1976, por lo que ha expresado su deseo de llegar a Asturias "unos días antes de la ceremonia".

La artista ha incidido en la coincidencia de estas fechas significativas, resaltando el vínculo histórico y emocional que mantiene con el público español desde los inicios de su andadura profesional.

A pesar de que cumplirá ochenta años el próximo mes de diciembre, la autora ha asegurado que este Premio hace que se sienta "rejuvenecida" en lugar de tener la sensación de estar "llegando al final" de su camino. Smith ha recalcado que el reconocimiento refuerza su vitalidad para afrontar nuevos proyectos y mantener su actividad creativa en el futuro inmediato.

Finalmente, la artista ha bendecido cada jornada como "el comienzo de algo nuevo" y ha hecho un llamamiento al compromiso colectivo en el contexto actual. En sus propias palabras, ha señalado que el mundo necesita "más que nunca" de la comprensión y el trabajo de todos para seguir llenándolo de "amor y de respeto hacia los demás".