Patti Smith, Premio Princesa de Asturias de las Artes 2026

Archivo - La cantante estadounidense Patti Smith durante un concierto en el festival Les Nits de Barcelona, en el Palau de Pedralbes, a 5 de julio de 2024, en Barcelona. - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

OVIEDO 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La cantante, compositora, artista visual y escritora estadounidense, Patti Smith, ha sido galardonada con el Premio Princesa de Asturias de las Artes 2026. El jurado ha leído este miércoles a las 12.00 horas el fallo en el Salón Covadonga del Hotel Eurostars de La Reconquista de Oviedo.

El de las Artes es el primero de los ocho galardones internacionales que convoca anualmente la Fundación Princesa de Asturias. A este premio optaban 55 candidaturas de 30 nacionalidades.

Este galardón, que este año alcanza su XLVI edición, se concede a la labor de "creación y perfeccionamiento" en disciplinas como la arquitectura, la cinematografía, la danza, la escultura, la fotografía, la música, la pintura, el teatro y otras manifestaciones artísticas.

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