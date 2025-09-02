Presentado en la Universidad un máster de Analítica de Datos e Inteligencia Artificial

OVIEDO 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

Representantes institucionales, empresariales y académicos han participado en la Universidad de Oviedo en la presentación del Máster en Analítica de Datos e Inteligencia Artificial impulsado por empresas e instituciones.

Se trata de un título propio que responde a las necesidades de talento detectadas por la industria asturiana, según sus organizadores.

El Máster de Formación Permanente en Analítica de Datos e Inteligencia Artificial para la Optimización de Procesos en la Empresa busca una perspectiva fundamentalmente práctica, de una formación integral que les capacite para liderar la transformación digital en distintos sectores, promoviendo la innovación y la excelencia operativa.

Se dirige a titulados universitarios (graduados, licenciados, ingenieros, diplomados). No obstante, se aconseja que los estudiantes tengan formación en áreas afines al máster, definidas como tal, los estudios de Ciencias, Ingeniería, Administración de Empresas, Economía, Contabilidad y Finanzas y Comercio y Marketing, así cmo cualquier otra titulación con ciertos conocimientos matematicos.

El master persigue, principalmente, desarrollar perfiles híbridos que comprendan el carácter estratégico de la digitalización así como permitir que los estudiantes adquieran competencias tecnológicas básicas, de ciberseguridad, machine learning, análisis estadístico, comprensión de sistemas de datos o programación.

Toda la formación, eminentemente práctica, va orientada a que los estudiantes desarrollen las habilidades digitales necesarias para alcanzar los objetivos definidos por las compañías en una amplia gama de trabajos, como pueden ser proyectos de banca digital, marketing digital, consultoría tecnológica, análisis de datos, gestión de bases de datos, big data, programación, desarrollo de productos de inteligencia artificial, digitalización y optimización de procesos industriales o implementación de sistemas de automatización avanzada, entre otros.

El Claustro del Máster está formado, principalmente, por profesionales de empresas de primer nivel (más del 75% de profesorado) vinculadas a los dos clústers que promueven el título (Clúster IQPA y Cluster TIC Asturias), que se complementa con docentes de la Universidad de Oviedo para presentar los conceptos básicos de los distintos módulos en los que se divide el máster.

Uno de los mayores alicientes de este Máster es que los estudiantes tienen garantizada la realización de prácticas remuneradas en diversas empresas ubicadas en Asturias. Para ello, se cuenta con convenios firmados que amparan la realización de dichas prácticas en las siguientes empresas: ArcelorMittal, Aritium, Asturquimia, Bayer, Corteva, CTIC, Dupont, ENCE, Fertiberia, Inetum, Química del Nalón y Saint Gobain.