El presidente del Principado defiende la legalidad de su Gobierno ante las críticas de Vox

El presidente del Principado, Adrián Barbón, respondiendo a los portavoces parlamentarios en el Pleno de la JGPA. - PRINCIPADO

OVIEDO, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado, Adrián Barbón, ha defendido este miércoles en el Pleno de la Junta General la actuación de su gobierno ante las críticas de la portavoz de Vox, Carolina López, asegurando que "cumple escrupulosamente la Constitución y el Estatuto de Autonomía" y que las decisiones adoptadas por el Ejecutivo autonómico son revisadas por los tribunales competentes.

López ha acusado al presidente socialista de tratar la Administración como "un cortijo político" y de frustrar el futuro de los jóvenes asturianos mediante nombramientos a dedo. La diputada ha subrayado que en menos de dos años se han producido tres resoluciones judiciales contra decisiones de libre designación de puestos, que, según Vox, demuestran un patrón de abuso de poder. "Se les está diciendo que lo importante no es estudiar ni formarse, sino el carné político que tengan. Si el esfuerzo no garantiza oportunidades, la igualdad se convierte en propaganda", ha denunciado.

La portavoz de Vox ha vinculado esta situación con la pérdida de talento en Asturias y ha criticado la expansión de la estructura administrativa, con nuevas viceconsejerías y cargos, que calificó de "laberinto burocrático al servicio del partido". Asimismo, ha reclamado una administración "profesional e independiente al servicio de los asturianos" frente a un modelo que, a su juicio, degrada la Administración y debilita la democracia.

Barbón ha subrayado que, de los 27 recursos presentados ante la administración durante el presente mandato, los tribunales han fallado a favor del Principado en 20 ocasiones, mientras que solo cuatro se han perdido y uno se estimó parcialmente. El presidente asturiano ha defendido que la interpretación del derecho es una práctica habitual en un estado de derecho, y ha cuestionado los conocimientos jurídicos de la diputada de Vox.

Asimismo, Barbón ha negado que su Gobierno haya creado organismos innecesarios, explicando que recientes cambios estructurales solo han sustituido dos direcciones generales por subdirecciones generales sin incrementar el coste ni ampliar la administración. Ha detallado que el 40% del personal son sanitarios, el 30% educativos, el 16% bomberos y agentes de medio natural, y que solo el 0,76% de la plantilla son cargos políticos o de alta dirección.

El presidente ha recalcado que estas cifras desmienten la acusación de Vox sobre un gobierno sobredimensionado y ha instado a centrar la atención en la mejora de servicios públicos y en la eficiencia administrativa.