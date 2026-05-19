Los presidentes de Galicia, Asturias y CyL piden avances para el Corredor Atlántico

Adrián Barbón, Alfonso Rueda y Alfonso Fernández Mañueco, en la mesa redonda - JUAN VEGA / EUROPA PRESS

OVIEDO 19 May. (EUROPA PRESS) -

Los presidentes de Galicia, Asturias y Castilla y León, Alfonso Rueda, Adrián Barbón y Alfonso Fernández Mañueco han coincidido este martes en Oviedo en la necesidad de que se avance en el Corredor Atlántico, la infraestructura ferroviaria proyectada que afecta a las tres comunidades autónomas.

Los tres dirigentes autonómicos han participado en la mesa redonda 'Noroeste: territorio de progreso' del Foro el Noroeste organizado por Prensa Ibérica y que se ha celebrado en un hotel ovetense.

Han recordado que hace dos años, en una reunión similar con empresarios y presidentes recibieron entonces la noticia que el Gobierno central había nombrado a un comisionado para el Corredor Atlántico, José Antonio Sebastián.

A pesar del tiempo transcurrido, Alfonso Rueda ha reconocido que ni siquiera ha mantenido ni una sola reunión con el Comisionado. A su juicio, en este asunto "falta voluntad política" y no ha existido ningún avance sensible. Ha dicho que el ministro de Transportes, Óscar Puente, se comprometió en su día a que iba a haber concreción. "Pero no ha habido nada de nada, falta voluntad política y nos queda seguir exigiendo", ha indicado.

Alfonso Fernández Mañueco sí tuvo la oportunidad de reunirse con Sebastián. Pero el dirigente de Castilla y León, cree que se necesita un impulso "más decidido" para el Corredor. "Si queremos apostar porque el interior de nuestro país recupere población, necesitamos infraestructuras", ha subrayado.

Mientras, el socialista Adrián Barbón ha resaltado la necesidad de "seguir avanzando" y que se ejecute lo que se refleje en los distintos presupuestos.

PEAJES

Los dirigentes del Noroeste han dejado también claras sus diferencias con el Ministerio que dirige Óscar Puente en lo que se refiere a las autovías de peaje, sobre todo teniendo en cuenta el último dictamen de la Comisión Europea acerca de la prórroga de los peajes de la AP-66 y la AP-9. Escribieron una carta conjunta a Puente sobre el tema. No han recibido respuesta.

Adrián Barbón ha recordado que desde Asturias se ha judicializado el asunto y que se está trabajando con dirigentes de la Unión Europea con el objetivo de la eliminación del peaje del Huerna.

A juicio de Mañueco es bueno que en esta cuestión, los presidentes autonómicos vayan juntos y exista una coordinación. Ha explicado que es un aspecto el de los peajes que les hace perder competitividad a las comunidades afectadas. Desde su gobierno seguirán apostando por reducir el pago a los viajeros recurrentes.

Mientras, Alfonso Rueda ha explicado que Galicia también ha judicializado este tema. "No es normal que ni siquiera podamos saber las alegaciones que ha mandado nuestro país al dictamen de la Comisión Europea", ha señalado, crítico con Puente. Ha añadido que en otros territorios sí se han suprimido el peaje y ha recordado que incluso el PSOE prometió la gratuidad del paso por la AP-9.

FINANCIACIÓN

En materia de financiación autonómica, los tres dirigentes han reiterado que la Declaración de Santiago firmada por sus tres gobiernos, entre otros, en 2021 sigue totalmente vigente. El documento fue suscrito en su día por Asturias, Galicia, Castilla y León, Aragón, La Rioja, Castilla-La Mancha, Extremadura y Cantabria.

Esa declaración pide que se tenga en cuenta criterios como la dispersión de la población, el envejecimiento y el coste real de la prestación de los servicios públicos.

"Si te crees que formas parte de un país llamado España y crees que tiene que haber una equidad en la prestación de servicios, no puedes permitir una propuesta como la que estamos viendo, donde se dice que cada uno se las componga como pueda", ha comentado Rueda.

En el transcurso de la mesa redonda, los presidentes han tenido además oportunidad de hablar de impuestos y han defendido sus respectivos modelos. Así, Barbón ha querido poner en valor la denominada 'vía fiscal asturiana', que busca "discriminar favorablemente a las clases medias". Según sus datos, una familia de clase media paga menos impuestos en Asturias que en otras comunidades.

Mañueco no ha querido polemizar con el socialista, limitándose a decir que en este asunto hay una diferencia "de base" entre el PSOE y el PP. Lo que sí ha afirmado es que Castilla y León tiene actualmente los impuestos más bajos de su historia. "Hemos bajado el impuesto a la renta, somos una comunidad que apuesta por la fiscalidad favorable al medio rural", ha subrayado.

Alfonso Rueda ha defendido el derecho de las comunidades autónomas a tener su propia política fiscal, siempre dentro de lo que permite el ordenamiento jurídico. Ha rechazado las voces de miembros del Gobierno central que dicen que no puede reclamar recursos si baja impuestos. "Oiga, yo reclamo los recursos que me corresponden y luego internamente los manejo como entiendo que es mejor", ha respondido.