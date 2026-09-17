Presupuesto Cegisa 2027: 1,1 millones y tarifas de cementerios congeladas en Gijón

Reunión del Consejo de Administración de Cementerios de Gijón S.A. (Cegisa). - AYUNTAMIENTO DE GIJÓN

GIJÓN, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Administración de Cementerios de Gijón S.A. (Cegisa) ha aprobado este jueves su presupuesto para 2027, que alcanzará los 1,1 millones de euros, un cuatro por ciento más que la previsión de cierre para 2026.

Asimismo, mantendrá congeladas las tarifas de los cementerios municipales para el próximo ejercicio, según una nota de prensa del Consistorio gijonés.

El presidente de Cegisa y concejal de Atención a la Ciudadanía y Distritos, Abel Junquera, ha señalado, a este respecto, que este presupuesto "combina la sostenibilidad económica de la sociedad con el objetivo prioritario de seguir mejorando la calidad de un servicio público especialmente sensible para las familias".

"Hemos optado por mantener las tarifas, al tiempo que incrementamos los recursos destinados al mantenimiento de los cementerios municipales", ha añadido el edil 'popular'.

Asimismo, el capítulo de gastos contempla un incremento global del 2,7 por ciento, hasta alcanzar los 1,097 millones de euros. Los gastos directos aumentarán un 3,8 por ciento, principalmente como consecuencia de que 2027 será el primer ejercicio completo del nuevo contrato de servicios propios de los cementerios, conservación y mantenimiento de las instalaciones.

Los gastos indirectos aumentarán en torno a un 4,9 por ciento, fundamentalmente por el incremento de las tablas salariales del convenio de aplicación y los quinquenios del personal de Cegisa.

En materia de inversiones, el presupuesto contempla 33.420,27 euros para la construcción de una nueva sala de columbarios en el Cementerio Municipal de Deva y otros 5.000 euros para maquinaria diversa destinada al mantenimiento.

La nueva sala contará con 161 columbarios, que, según las previsiones de Cegisa, permitirán cubrir las necesidades estimadas para los próximos tres años.

La actuación responde al incremento de las incineraciones y a la necesidad de disponer de unidades de enterramiento específicas para cenizas.

El presupuesto mantiene, asimismo, la previsión correspondiente al Nuevo Parque de las Cenizas de Deva, con una inversión de 467.453,68 euros, incluida ya en el presupuesto de 2026 y pendiente de licencia de obras debido a la situación urbanística de la parcela.

"El crecimiento de las incineraciones hace necesario ampliar la oferta de espacios destinados a las cenizas, y por eso apostamos por nuevos columbarios y por el desarrollo del Parque de las Cenizas", ha explicado Junquera.

Por otro lado, el Consejo de Administración también ha analizado la marcha de la sociedad durante los siete primeros meses de 2026. Entre enero y julio, los ingresos totales alcanzaron los 603.757,86 euros, un 0,67 por ciento más que en el mismo periodo de 2025, aunque un 2,23 por ciento por debajo de lo presupuestado.

La evolución de la actividad refleja el cambio en las preferencias funerarias. Las inhumaciones se redujeron un 15,61 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior, con 227 inhumaciones entre enero y julio de 2026 frente a las 269 registradas en 2025.

Frente a esta evolución, las concesiones a 75 años aumentaron un 38,3 por ciento en el periodo, con especial crecimiento de las concesiones de nichos, un 76,92 por ciento más, y de árboles, un 29,17 por ciento más. El número de unidades equivalentes pasó de 47 en 2025 a 65 en 2026.

"Los datos de estos primeros siete meses muestran que Cegisa mantiene una evolución económica estable y capacidad para afrontar sus compromisos de inversión", ha apuntado el presidente de la sociedad.

"La prioridad para 2027 será seguir reforzando el mantenimiento de los cementerios municipales y adaptar sus instalaciones a las nuevas necesidades, garantizando un servicio público de calidad para las familias gijonesas", ha señalado Junquera.