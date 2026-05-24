Previsión meteorológica de Asturias para hoy, domingo, día 24 de mayo de 2026

OVIEDO 24 May. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, domingo, día 24 de mayo de 2026 en Asturias cielos nubosos, con probable nubosidad baja de madruga y primeras horas de la mañana en el litoral occidental con brumas asociadas. Probabilidad de chubascos y tormentas que pueden ser localmente fuertes y con granizo, sobre todo en la Cordillera por la tarde, donde se esperan también de madrugada.

En cuanto a las temperaturas, habrá mínimas con pocos cambios o en ligero ascenso y máximas en ascenso. Viento flojo variable con intervalos moderados del este en el litoral.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 16 grados y una máxima de 30; en Gijón se oscilará entre la mínima de 16 y la máxima de 26, y Avilés entre una mínima de 16 y una máxima de 27.

En el mar, viento variable 1 a 3, arreciando temporalmente a este o noreste 4 o 5 al oeste de Peñas al principio. Rizada o marejadilla. Aguaceros y tormentas ocasionales. Áreas de bruma o niebla de madrugada. Localmente regular o mala.