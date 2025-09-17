Previsión meteorológica de Asturias para hoy, miércoles, día 17 de septiembre de 2025

OVIEDO 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, miércoles, día 17 de septiembre de 2025 en Asturias cielo poco nuboso o despejado con intervalos de nubes bajas en la franja litoral, más abundantes al final cuando irán acompañados de brumas y sin descartar alguna niebla dispersa.

Temperaturas mínimas en ascenso en la Cordillera y pocos cambios en el resto; máximas en ascenso salvo en la franja litoral donde no se esperan cambios. Viento flojo del sur por la mañana tendiendo a norte por la tarde; régimen de brisas en el litoral.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 11 grados y una máxima de 25; en Gijón se oscilará entre la mínima de 12 y la máxima de 24, y Avilés entre una mínima de 12 y una máxima de 23.

En el mar, viento variable 1 a 3 arreciando a este 4 o 5 desde mediodía. Rizada aumentando a marejadilla o marejada. Mar de fondo del noroeste de 3 metros disminuyendo a 2 metros al final.