Previsión meteorológica de Asturias para hoy, miércoles, día 27 de mayo de 2026

OVIEDO 27 May. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, miércoles, día 27 de mayo de 2026 en Asturias intervalos nubosos, de nubes altas al principio y de nubosidad evolución durante las horas centrales. Probabilidad de cielos turbios por calima. Por la tarde, chubascos dispersos que irán acompañados de tormentas fuertes con granizo y rachas muy fuertes de viento y que no se descartan localmente fuertes. Temperaturas mínimas con cambios ligeros; máximas en ascenso, que podría ser localmente notable en el litoral occidental. Temperaturas anormalmente elevadas para la época del año, por encima de umbrales en el interior occidental y en el centro. Viento flojo variable.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 6 grados y una máxima de 34; en Gijón se oscilará entre la mínima de 16 y la máxima de 31, y Avilés entre una mínima de 15 y una máxima de 32.

En el mar, viento Componente oeste 2 o 3, ocasionalmente 4 o 5, amainando a Variable 1 a 3 desde la medianoche y arreciando a Componente este 2 a 4 desde la madrugada. Rizada o marejadilla. Mar de fondo del noroeste de 1 a 2 metros. Áreas de bruma o niebla con regular o mala.