Primarias PSOE Gijón: Carmen Moreno opta a las primarias a la Alcaldía con el objetivo de 'derrotar a las derechas'

Archivo - Rueda de prensa del gerente de la Unión de Comerciantes del Principado de Asturias, Fernando Clavijo, junto a la asesora legal y ex gerente de la entidad, Carmen Moreno, en la sede de la entidad, en Gijón. (Archivo) - EUROPA PRESS - Archivo

GIJÓN, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

La precandidata a la Alcaldía de Gijón por el PSOE, Carmen Moreno, ha remitido este viernes una carta abierta a la militancia socialista en la que traslada que su objetivo es gobernar para "derrotar" a las derechas y construir junto a los gijoneses una ciudad que solucione los problemas reales de sus habitantes.

Moreno, en la carta en que comunica su decisión de presentarse a las primarias para ser la candidata del PSOE a la Alcaldía de Gijón, destaca que lleva más de 25 años militando en este partido, "y unos cuantos más peleando por esta ciudad desde la sociedad civil", ha puesto en valor.

"Tengo pasión por Gijón", ha resaltado, al tiempo que ha transmitido sus convicciones sobre una convivencia entre vecinos y un progreso "que no deja a nadie atrás", además de su compromiso con la sostenibilidad y su apuesta por una buena gestión, el diálogo y el trabajo en equipo.

"Sueño con un Gijón que vuelva a ser la locomotora económica, cultural y política de Asturias, como lo fue con las alcaldesas y alcaldes socialistas que construyeron la ciudad que hoy habitamos y de los que me siento orgullosa".

"No doy este paso para competir con nadie de los nuestros", ha advertido, eso sí, en su misiva, en la que ha arremetido contra las derechas y la ultraderecha que hoy gobierna Gijón "y que nos quieren en una ciudad apagada, sin proyectos solo con propaganda".

Moreno ha insistido en que busca construir juntos una candidatura capaz de ganar, de gobernar y de transformar la ciudad. Entre otras cuestiones, ha marcado como objetivos poner el suelo público al servicio de la vivienda asequible, apostar por una movilidad sostenible, apoyar a las empresas que se comprometen de verdad con sus trabajadores y con la ciudad, fomentar la cultura y el deporte en todos los barrios y cuidar a las personas "una a una".

"Gane o no gane, no me iré a ningún sitio", ha remarcado, también, sobre su candidatura a las primarias, al tiempo que ha apuntado que no viene a hacer carrera política. Además, ha avanzado que, de no llegar a la Alcaldía, se quedará al frente de la oposición, "para que las derechas y la ultraderecha hagan el menor daño posible a nuestras vecinas y vecinos", ha asegurado.

"Creo en un PSOE que reconozca el protagonismo de quienes lo sostienen día a día y en una candidatura que tiene que nacer fuerte, libre y contando contigo y el resto de militantes", ha defendido Moreno.