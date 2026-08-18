El primer Congreso Mundial de Asturianía fuera del Principado congregará a un centenar de participantes en Buenos Aires

Reunión sobre el Congreso de Asturianía - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El quinto Congreso Mundial de Asturianía, el primero que tendrá lugar fuera del Principado, se celebrará en Buenos Aires (Argentina) bajo el lema AsturiES plural con la participación de 35 centros y casas de Asturias de todo el mundo y cerca de un centenar de participantes.

La directora general de Emigración y Políticas de Retorno, Olaya Romano, ha definido el congreso como "un foro de intercambio y diálogo que permite avanzar conjuntamente en el futuro de la asturianía". Además, ha destacado que la incorporación de nuevas entidades a la red de centros con reconocimiento de asturianía refleja su vitalidad y capacidad de crecimiento.

En esta edición se suman por primera vez los centros de Lanús y Rosario, que ya habían participado en el anterior congreso, pero todavía no disponían del reconocimiento.

"La continua incorporación de nuevas entidades a la red de centros con reconocimiento de asturianía demuestra el impulso y dinamismo de los equipamientos asturianos en el exterior y el compromiso del Gobierno de Asturias con la comunidad repartida por el mundo", ha señalado Romano.

Según ha informado el Gobierno asturiano, la elección de Buenos Aires como sede cobra especial relevancia por los profundos vínculos históricos entre Asturias y Argentina. El país concentra el mayor número de emigrantes del Principado, con cerca de 31.000 personas, y cuenta con catorce centros asturianos, la red más extensa fuera de España.

Durante su celebración, representantes de centros, entidades e instituciones compartirán experiencias, analizarán los retos de futuro y debatirán propuestas para fortalecer los lazos entre el Principado y la emigración.

El comité organizador y el comité científico trabajan ya en la definición del programa, las ponencias y los contenidos del encuentro, en coordinación con los propios centros asturianos participantes.

El comité organizador está presidido por la vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo, y también forman parte del mismo Olaya Romano; la presidenta del Consejo de Comunidades Asturianas, María Antonia Fernández Felgueroso; el presidente de la Federación Internacional de Centros Asturianos (FICA), Manuel de Barros Canuria; Marcelino Fernández Raigoso, en representación de la Universidad de Oviedo; Pilar Simón, por el Centro Asturiano de Buenos Aires; Emilio Álvarez, por el Centro Asturiano de Lausana; Valentín Martínez-Otero, por el Centro Asturiano de Madrid; Reyes Ceñal, en nombre de Compromiso Asturias XXI; Alberto González, por Fade; Úrsula Slzalata, por Comisiones Obreras, y Juan José Iglesias, por UGT. Actualmente existen 45 centros asturianos activos en todo el mundo, de los que 21 se encuentran en España y 24 en el extranjero.