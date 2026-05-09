El primer premio de la Lotería Nacional de este sábado cae en Gijón

Archivo - Lotería. Bonoloto. Primitiva. El Gordo. Lotería Nacional. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 9 May. (EUROPA PRESS) -

El primer premio del Sorteo de la Lotería Nacional celebrado este sábado, 9 de mayo de 2026, ha recaído en el número 21.254, y ha sido vendido en Gijón, en concreto en la administración situada en la Calle Manso 3, según los datos facilitados por Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado.

El premio ha sido distribuido en distintos puntos del país, con consignaciones también en Rojales (Alicante), Sigüenza (Guadalajara), San Pedro Alcántara (Málaga), Arona (Santa Cruz de Tenerife) y Pamplona (Navarra), entre otras localidades.

El segundo premio ha correspondido al número 56.079, dotado con 120.000 euros al número, y ha sido vendido íntegramente en Pamplona, en la Administración número 19, situada en la calle Bergamín 27.