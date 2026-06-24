La primera fase del proyecto de deslocalización Zenith de ArcelorMittal afectará a unas 120 personas, 52 en España

Archivo - Planta de Veriña de ArcelorMittal, en Gijón. - EUROPA PRESS - Archivo

GIJÓN, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

La multinacional del acero ArcelorMittal ha comunicado este miércoles a los sindicatos, que en la primera fase del proyecto Zenith, de deslocalización de funciones, el total de personas afectadas en España será de unas 120 --un 32 por ciento aproximadamente de la plantilla de las áreas afectadas--, de las que aproximadamente 52 corresponderían a ArcelorMittal España.

En cuanto a la segunda fase --segunda OLA--, esta afectará al resto de sociedades no incluidas en la primera, con una plantilla total de 450 personas.

La empresa no ha indicado plazos, pero confían en realizar alguna actuación en este año, según un comunicado de CCOO, con respecto a la reunión mantenida en este día de la Comisión de Seguimiento del Acuerdo sobre Gestión de los Cambios y Anticipación a los mismos en ArcelorMittal (Comité de Diálogo Social), para tratar sobre la aplicación del citado proyecto en España.

A este respecto, desde CCOO se ha exigido a la empresa que defina claramente el personal afectado, así como las medidas planteadas para su reubicación, con detalle de las condiciones que está negociando de manera fragmentada, lo que, a su juicio, esconde "una clara estrategia de divide y vencerás".

Sobre esta cuestión, han advertido de que el obviar los derechos de información, consulta y participación en algunos de los procesos, sin respetar el derecho como sindicato más representativo a nivel estatal, podría devenir, si así se confirmara, en impugnaciones judiciales "de constatarse esta situación".

También ha reclamado un tratamiento global para abordar este "nefasto" proyecto, como mayor garantía para el personal afectado, más aún cuando, según CCOO, la Dirección de la multinacional está apostando por los despidos.

Por todo ello, desde la Sección Sindical Intercentros de CCOO en ArcelorMittal se ha reiterado su "más firme rechazo "a este proceso de deslocalización, "carente de la más mínima justificación operativa o económica", han asegurado.

En la reunión de este día, asimismo, se ha afeado a la siderúrgica la "aplicación unilateral de unas medidas de deslocalización y destrucción de empleo que ponen en serio riesgo la viabilidad futura de nuestras instalaciones, al transferir funciones transversales a otros países y que ya están provocando incidencias en cuanto a la gestión diaria, y eso que estamos en la fase inicial de tan descabellado plan".

En cuanto a la información facilitada con respecto al proceso de reorganización en Distribución Basauri, ArcelorMittal ha señalado que, de las 14 personas inicialmente afectadas, de una plantilla de 20, se han recolocado internamente a cuatro personas, una persona más ha finalizado contrato temporal y tres 3 se han prejubilado.

Además, otras seis han visto extinguido su contrato mediante procedimiento de despido colectivo firmado por los dos representantes de la Confederación de Cuadros en la Mesa Negociadora y la anuencia de los tres representantes de ELA, que no han suscrito el acuerdo, pero se comprometieron a no demandarlo.

Referente a la reorganización Agencias Comerciales de Productos Planos y Largos, se ha procedido a comunicar la afectación prevista al personal en el citado departamento, que consta de siete personas y que estarían afectadas en su totalidad.

La Dirección no prevé hacer efectiva, según CCOO, la ejecución de esta reorganización hasta después del verano, una vez terminados los procesos de transferencia de funciones a Polonia e India.

Con respecto al resto de sociedades y departamentos afectados por el Proyecto Zenith, en el resto de sociedades y departamentos afectados, se continúa con las contrataciones en los países de destino, así como con la transferencia de funciones.

No se han iniciado actuaciones a nivel colectivo, pero sí a nivel individual, mediante el ofrecimiento de traslados a puestos vacantes, en función de los diferentes perfiles, formación y otros requisitos.