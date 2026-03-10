Equipo del Hospital de Valle del Nalón que llevó a cabo la primera intervención en Asturias por vía oral y sin incisiones para solucionar complicaciones tras un bypass gástrico. - PRINCIPADO

OVIEDO 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Valle del Nalón realizó con éxito la primera intervención en Asturias para reducir el tamaño del orificio de salida del estómago hacia el intestino delgado tras una cirugía bariátrica -como las asociadas al bypass gástrico- por un procedimiento mínimamente invasivo que se practica por vía oral, mediante endoscopia, evita incisiones y cicatrices y favorece una recuperación más rápida del paciente.

Según informa el Gobierno asturiano, esta técnica, denominada reducción endoscópica transoral de la anastomosis (TORe, por sus siglas en inglés), es una de las intervenciones más empleadas para el tratamiento de la obesidad mórbida y ha demostrado ser altamente eficaz tanto para la pérdida de peso como para la mejora de enfermedades asociadas, como la diabetes tipo 2.

Con el tiempo, algunas personas pueden desarrollar complicaciones funcionales relacionadas con los cambios anatómicos producidos por la cirugía, como la dilatación de la salida del estómago hacia el intestino, lo que ocasiona mayor riesgo de hipoglucemias.

Así, destaca el Ejecutivo que este nuevo procedimiento ofrece más seguridad, dado que se realiza mediante un endoscopio que se introduce por vía oral y permite colocar suturas internas sin necesidad de incisiones externas. De este modo, se ralentiza el paso de los alimentos, se controlan los síntomas asociados y aumenta la saciedad, lo que facilita la pérdida de peso.

El Hospital Valle del Nalón realizó esta intervención a finales de enero en una paciente que presentaba episodios recurrentes de hipoglucemia asociados al síndrome de dumping, un trastorno que se produce cuando los alimentos pasan demasiado rápido desde el estómago hacia el intestino delgado y puede afectar de forma significativa a la calidad de vida tras un bypass gástrico. La operación transcurrió sin complicaciones y la paciente fue dada de alta 24 horas después.

La revisión realizada un mes más tarde confirmó una excelente evolución clínica y la desaparición total de los síntomas. La endoscopia de control mostró también una reducción significativa del tamaño de la conexión quirúrgica entre el estómago y el intestino.

La endoscopia terapéutica avanzada ha permitido introducir nuevas opciones de tratamiento mucho menos invasivas. Hasta hace unos años, la única alternativa disponible era la cirugía revisional, una intervención compleja que implica volver a operar sobre un estómago previamente intervenido y que conlleva mayor riesgo quirúrgico y un periodo de recuperación más prolongado.

Esta mejora ha sido posible gracias a la coordinación de un equipo multidisciplinar del centro hospitalario, integrado por Pablo Argüelles, Paloma Álvarez y Ana Mourelle, especialistas del Servicio de Aparato Digestivo, junto con el endocrinólogo Raúl Rodríguez, responsable del seguimiento clínico de la paciente.