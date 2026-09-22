La primera versión del proyecto Gemelo Digital, en enero

Nuevas tecnologías - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno asturiano, el socialista Adrián Barbón, ha anunciado este martes que el proyecto Gemelo Digital , una iniciativa basada en la inteligencia artificial (IA) y el análisis avanzado de datos que contribuirá a mejorar la competitividad, tendrá su primera versión a disposición de la ciudadanía en enero.

"Asturias contará con una visión dinámica de su territorio que nos permitirá conocer mejor la realidad de cada concejo para diseñar políticas más eficaces y eficientes", ha dicho en el Debate de Orientación Política.

Cuando ha hablado de la Administración, Barbón se ha mostrado decidido a aprovechar las posibilidades de la IA. Considera que junto a los cambios normativos, la verdadera transformación llegará cuando utilicemos los adelantos tecnológicos para acelerar procesos, eliminar tareas repetitivas y lograr que los empleados públicos dediquen más tiempo a lo que es más importante, es decir, atender a las personas y resolver problemas.

El dirigente asturiano también se ha referido a la Estrategia Encina para la Inteligencia Artificial, que supone que Asturias cuenta con una hoja de ruta específicas para el uso de la IA.

Ha comentado que desde la aanterior legislatura se ha fijado como objetivo agilizar el funcionamiento administrativo, eliminar los cuellos de botella y duplicidades innecesarias que atascan los procedimientos.

A esa voluntad responde también, ha dicho, la Ley Simplifica, aprobada hace menos de un año por este parlamento. "No es una medida aislada, sino que se suma a otras adoptadas el pasado mandato, como la Ley de Calidad ambiental, la ley de medidas administrativas urgentes o la Ley de Empleo Público", ha indicado.