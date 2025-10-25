La Princesa de Asturias ensalza la vida, las costumbres y el patrimonio de Valdesoto como Pueblo Ejemplar 2025

La Princesa de Asturias, Leonor de Borbón, junto a sus padres y su hermana en la visita a Valdesoto, que ha recibido este sábado el premio a Pueblo Ejemplar de Asturias 2025. - IMANOL RIMADA

OVIEDO, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Princesa de Asturias, Leonor de Borbón, ha destacado el espíritu ejemplar y la vitalidad de Valdesoto durante la entrega del Premio al Pueblo Ejemplar 2025 en esta localidad asturiana. "Valdesoto está lleno de vida, ¡salta a la vista!", ha afirmado la Princesa, quien ha elogiado la recuperación de las tradiciones locales, como "los sidros y les comedies", y la transmisión de los valores asturianos a las nuevas generaciones.

"Es muy bonito comprobar cómo habéis conseguido transmitir a los más pequeños los valores y el mejor espíritu asturiano", ha señalado la Princesa, quien también ha resaltado el "cuidado y el fomento" de las costumbres de Valdesoto, así como su "presente que mira lejos".

"Aquí no os aburrís y da gusto ver no sólo el cuidado y el fomento de vuestras costumbres, sino que también os afianzáis en un presente que mira lejos", ha asegurado la Princesa, quien ha destacado iniciativas como el cuidado de los mayores, el fomento del automovilismo, la música y la gastronomía, o la conservación del patrimonio arquitectónico.

"Valdesoto está lleno de vida, ¡salta a la vista! Y como dice mucho Manolín Hevia, ¡Valdesoto es un pueblo afayadizu!", ha señalado la Princesa de Asturias, quien ha agradecido a los vecinos de Valdesoto su acogida y la celebración de "un recuerdo precioso".