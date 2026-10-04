El Principado abre la convocatoria del Sello de Centro Coeducador para reconocer la igualdad en las aulas

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OVIEDO 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Asturias abre la primera convocatoria para la concesión del Sello de Centro Coeducador, el distintivo creado este año por el Principado para reconocer públicamente a las comunidades educativas que destacan por su compromiso con la igualdad entre mujeres y hombres y la prevención de la violencia contra las mujeres y las niñas. La resolución se publicó este pasado viernes en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA).

La vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo, ha destacado en una nota de prensa que el sello pretende "reconocer a las comunidades educativas que hacen de la igualdad una realidad cotidiana en las aulas y que entienden la coeducación como una parte esencial de la formación de niñas, niños y jóvenes".

"La igualdad se aprende también en la escuela. Se aprende en los contenidos, en el lenguaje que utilizamos, en los espacios que compartimos, en los referentes que ofrecemos y en la manera en la que aprendemos a relacionarnos", ha afirmado Llamedo, quien ha remarcado que con este sello se reconoce el trabajo que muchas comunidades educativas ya están realizando y se anima a que esas buenas prácticas se extiendan por todo el sistema educativo asturiano.

La evaluación tendrá en cuenta diez aspectos que permiten valorar hasta qué punto la igualdad forma parte de la actividad cotidiana y de la organización del centro. Entre ellos figuran la formación del profesorado en Coeducastur, la incorporación de la igualdad a los documentos oficiales y a la programación, el uso de un lenguaje e imágenes libres de estereotipos sexistas, la visibilización de las aportaciones de las mujeres y las acciones de sensibilización y formación dirigidas a las familias.

También se valorará el trabajo explícito contra los estereotipos de género, la existencia de patios y otros espacios inclusivos y coeducativos, las iniciativas impulsadas desde las bibliotecas escolares y el compromiso del centro con medidas y protocolos para prevenir, detectar y actuar ante la violencia contra las mujeres y las niñas.

Podrán solicitar este reconocimiento, a partir de mañana y hasta el próximo 3 de noviembre, los centros de Educación Infantil, tanto de primero como de segundo ciclo, Primaria, Secundaria y Formación Profesional, ya sean públicos, privados o concertados, que cuenten con un Plan de Coeducación y acrediten las medidas que desarrollan en materia de igualdad.