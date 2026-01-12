El Principado abre una línea de ayudas de 248.000 euros para ayuntamientos y entidades locales de los Picos de Europa

Archivo - Lago Ercina. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias ha abierto una línea de ayudas de 248.000 euros, cofinanciados por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, destinada a los ayuntamientos y entidades locales del área de influencia socioeconómica del Parque Nacional de los Picos de Europa. Las subvenciones apoyarán actuaciones compatibles con la conservación de la naturaleza que mejoren la calidad de vida de los habitantes del espacio protegido.

La consejería ha informado directamente a los municipios que pueden optar a estas ayudas: Amieva, Cangas de Onís, Onís, Cabrales, Peñamellera Alta y Peñamellera Baja, sobre las condiciones de la convocatoria. Los proyectos que se presenten deberán facilitar la integración del parque en la realidad comarcal y la protección del patrimonio natural, cultural y arquitectónico, así como la puesta en valor de los aprovechamientos tradicionales.

El Boletín Oficial del Principado (Bopa) publica hoy la convocatoria. El plazo para presentar las solicitudes es de diez días hábiles y comenzará a contar a partir de mañana. Las entidades interesadas dispondrán hasta el 31 de agosto para justificar las actuaciones ejecutadas.

El Gobierno de Asturias destina este año un presupuesto de 6,47 millones al Parque Nacional de los Picos de Europa. Esta cuantía, reforzada por los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), "permitirá avanzar en la conservación del espacio protegido y de su biodiversidad, al tiempo que favorecerá el desarrollo económico y social del entorno", según destaca en una nota de prensa.

Entre las actuaciones previstas, el Principado contempla más de 1,4 millones para la gestión de servicios y equipamientos de uso público, con un nuevo punto de atención al visitante en El Repelao (Covadonga) y la consolidación de centros y controles de acceso como los de Poncebos, Sotres y la ruta del Cares.

También se destinan 425.000 euros a la mejora de la seguridad en sendas y caminos, 300.000 a la renovación integral del Centro de Visitantes Pedro Pidal, y 1,7 millones para actuaciones clave como la restauración de los lagos de Covadonga, mejoras en la pista de Telledo, sistemas de depuración en majadas, desbroces de pastos de montaña y nuevas infraestructuras de agua para el ganado.