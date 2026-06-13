El Principado abre este lunes la inscripción para la III Escuela de Formadoras en Coeducación

El Gobierno de Asturias abre el lunes las inscripciones de la tercera edición de la Escuela de Formadoras en Coeducación - PRINCIPADO

OVIEDO, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Principado abre este lunes el plazo de inscripción para la III Escuela de Formadoras en Coeducación (ESFOCO), una iniciativa impulsada por la Consejería de Presidencia, Reto Demográfico, Igualdad y Turismo para formar a profesionales capaces de trasladar los principios de la coeducación a los centros educativos y otros espacios de aprendizaje. Las solicitudes podrán presentarse hasta el 26 de junio.

La tercera edición de ESFOCO se desarrollará del 6 al 10 de julio en el Centro de Crisis para Víctimas de Agresiones Sexuales de Asturias, en Oviedo, y ofrecerá un total de 30 horas de formación presencial impartidas por referentes de reconocido prestigio como Emma González, Marian Moreno, Carmen Ruiz Repullo y Laura Viñuela.

La escuela nace con el objetivo de crear una cantera de personas formadoras especializadas en coeducación que puedan contribuir a extender este modelo educativo tanto dentro como fuera de Asturias, según ha informado el Ejecutivo. Para ello, el programa combina contenidos sobre igualdad, feminismo y prevención de las violencias machistas, con formación específica en comunicación, oratoria y herramientas tecnológicas para la docencia y la formación online.

ESCUELA DE FORMADORAS EN COEDUCACIÓN

Desde su puesta en marcha, ESFOCO ha despertado un enorme interés entre el profesorado y la comunidad educativa. La primera edición recibió 194 solicitudes para las 40 plazas disponibles y obtuvo una valoración sobresaliente por parte de las personas participantes. Muchas de ellas se incorporaron posteriormente como tutoras de los cursos del programa Coeducastur, uno de los proyectos estratégicos del Principado para impulsar la igualdad desde las aulas.

El éxito se repitió en la segunda edición, celebrada el pasado invierno, con 158 solicitudes registradas. Las evaluaciones volvieron a situar la experiencia entre las mejor valoradas por las personas asistentes y permitieron seguir ampliando la red de profesionales que colaboran con las iniciativas de coeducación impulsadas por el Gobierno de Asturias.

La apertura de la tercera edición refuerza la apuesta del Ejecutivo autonómico por la formación como herramienta de transformación social y por la construcción de una red estable de profesionales capaces de incorporar la igualdad de manera transversal en los espacios educativos y contribuir a una educación más inclusiva, libre de