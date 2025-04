El Principado abrirá un expediente sancionador a Blue Solving tras el accidente en la mina de Cerredo

OVIEDO, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Transición Ecológica, Industria y Comercio del Principado de Asturias, Belarmina Díaz, ha anunciado este lunes que el Ejecutivo ya ha realizado las "actuaciones previas" para dar inicio a un expediente sancionador contra Blue Solving tras el accidente en la mina de Cerredo (Degaña) que terminó con cinco mineros fallecidos el pasado lunes.

En unas declaraciones remitidas a los medios, Díaz ha indicado que estos pasos son "lo máximo" que puede hacer el Ejecutivo con la información de que disponen. Esta semana acudirán al piso tercero de la explotación, donde ocurrió el incidente, miembros de la Policía Judicial así como efectivos de la brigada de Salvamento Minero y de la dirección general de Minería para recabar la información necesaria para la investigación.

La consejera ha pedido "tranquilidad" para que se pueda estudiar e investigar el suceso, y ha remarcado que la investigación "no va a ser algo inmediato", sino que requerirá unos días de trabajo de campo, análisis de datos y trabajo de gabinete. "Lo importante ahora mismo es determinar qué es lo que ha ocurrido", ha subrayado, recordando que hubo una "explosión tremenda" en el piso tercero de la explotación de Blue Solving que, ha agregado, no tenía permiso para la extracción del carbón en esa planta.

Díaz ha explicado además que el Gobierno de Asturias "se va a personar como acusación particular" por el interés que tiene en conocer las causas del suceso. "Yo misma me he ofrecido, por transparencia, a comparecer voluntariamente en la Junta", ha agregado.

Díaz ha informado que se ha reunido con representantes del Colegio Profesional de Graduados e Ingenieros Técnicos de Minas y del Colegio de Ingenieros de Minas del Noroeste de España, quienes forman parte de la Comisión Regional de Seguridad Minera y de la Comisión Especial creada para investigar el accidente. "Ha sido una reunión técnica para coordinar los trabajos y establecer el funcionamiento operativo de estas comisiones", ha explicado. La primera reunión formal de esta Comisión Especial está prevista para dentro de tres semanas, aunque podría adelantarse si surgen novedades relevantes.