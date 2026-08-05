El Principado activará el Platerpa en fase de alerta desde primera hora del día del eclipse

Responsables del Principado y Delegación del Gobierno en la reunión del dispositivo coordinado con motivo del eclipse - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Asturias activará de manera preventiva a las 8 de la mañana del 12 de agosto, día del eclipse, el Plan Territorial de Protección Civil del Principado de Asturias (Platerpa). Así lo ha confirmado, en declaraciones a los periodistas, el consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias de Asturias, Alejandro Calvo, tras participar en la reunión del dispositivo coordinado para ese día. A partir de esa hora ya se reunirá el comité de crisis.

Calvo ha explicado que el operativo incluye un seguimiento continuo durante toda la mañana, con una base de operaciones donde estarán "todas las personas responsables de las distintas organizaciones para poder ir actualizando la información" y ha señalado que "a media mañana poder dar ya una foto de cómo se está desarrollando la jornada".

Asimismo, ha indicado que "a partir de las 16.00 horas se volverá a reunir al comité asesor del plan de emergencias y continuarán el dispositivo hasta pasadas las 20.30 horas, momento que consideran "más crítico en cuanto a movilidad".

El consejero ha insistido en cuatro mensajes clave dirigidos a la ciudadanía, comenzando por evitar desplazamientos innecesarios, ya que "todo el mundo tenemos en nuestros municipios, en nuestro entorno cercano, puntos de observación" que son "el mejor sitio para observar el eclipse".

Asimismo, ha recomendado utilizar "preferentemente el transporte público" en caso de desplazarse y ha enfatizado la importancia de "respetar las normas y los mensajes que trasladen las fuerzas de seguridad del Estado".

Calvo ha destacado la necesidad de utilizar gafas de protección homologadas para observar el eclipse, advirtiendo que "pueden crear problemas irreversibles", y ha subrayado que "es muy fácil conseguir gafas y hacerlo con seguridad". Además, ha insistido en evitar "riesgos asociados al verano como puede ser el riesgo de incendios o riesgos asociados a nuestro medio natural", considerando que "cualquier riesgo que evitemos ese día servirá a que el operativo funcione mejor".

Respecto a las previsiones meteorológicas, Calvo ha señalado que "la última que he visto en la previsión que realiza la Aemet es de nubes y claros" y ha apuntado que "el mejor escenario es que sea un día despejado", aunque ha asegurado que "estaremos preparados para cualquier escenario".

El consejero ha anunciado que se ampliarán los horarios de las lanzaderas de transporte vinculadas a espacios naturales y playas, información que "va a estar disponible también a través de todos los canales de formación".

Se ha diseñado dispositivo coordinado con otras administraciones. Por parte del Principado, el dispositivo contará con 120 profesionales del Servicio de Emergencias (SEPA), 100 integrantes de los parques de bomberos, 14 personas de refuerzo en la sala del 112 y seis especialistas en seguridad, telecomunicaciones y coordinación.

También se movilizarán 500 voluntarios de las agrupaciones de Protección Civil y Cruz Roja y 75 agentes del Medio Natural, que reforzarán la vigilancia y la protección de los espacios naturales. Este jueves, se reunirán sus responsables para seguir ahondando en las medidas de coordinación entre organismos.