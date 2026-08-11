El Principado activará a primera hora su plan de emergencias para controlar la seguridad el día del eclipse

Infografía sobre el eclipse del Gobierno asturiano - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Asturias activará este miércoles, a las 08.00 horas, el Plan de Emergencias del Principado (Platerpa) en fase de alerta para controlar la seguridad en la jornada del eclipse solar total.

El consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, ha señalado este martes que su departamento irá ofreciendo información durante todo el día sobre el dispositivo, la situación del tráfico y la meteorología.

El inicio del eclipse parcial está previsto para las 19.30 horas, el momento de totalidad para las 20.26 y el final, sobre las 21.20 horas. El momento en que la Luna cubrirá completamente el Sol durará aproximadamente entre 1 minuto y 40 segundos y 1 minuto y 50 segundos, en función del punto desde el que se observe.

Calvo ha recomendado que se eviten desplazamientos para contemplar el fenómeno astronómico y ha aconsejado que, si es preciso viajar, se prime el transporte público. "Tenemos 26 rutas específicas para playas, espacios naturales y otros lugares privilegiados de observación a disposición de la ciudadanía, tanto para la ida como para la vuelta", ha subrayado.

El consejero de Movilidad también ha insistido en la obligación de respetar siempre el entorno y el medio natural, especialmente si se va a contemplar el eclipse desde alguno de los espacios protegidos de la comunidad, y en la necesidad de utilizar gafas homologadas.

El Gobierno del Principado ha preparado un dispositivo especial de movilidad para facilitar el acceso a algunos de los puntos de observación recomendamos, con un refuerzo general de servicios y frecuencias, vehículos de mayor capacidad y ampliación de horarios.

Así, algunas de las lanzaderas del programa 'Disfruta del verano, nosotros te llevamos', extenderán mañana el horario y también aumentará el número de recorridos de varias líneas regulares hacia las zonas de mayor afluencia turística, especialmente los lugares de costa.

Además, se ampliarán los servicios metropolitanos hasta las 01.00 horas en el área central (Oviedo-Gijón-Avilés) y en corredores asociados como los que unen Gijón-Candás-Luanco, así como la línea Piedras Blancas-Avilés que da servicio a Salinas.