El Principado acuerda con los colegios de abogados mejorar retribuciones y ampliar la justicia gratuita

La viceconsejera de Justicia, Encarnación Vicente; el consejero de Hacienda, Guillermo Peláez; el decano del Colegio de Abogados de Oviedo, Antonio González-Busto, y el decano del Colegio de la Abogacía de Gijón, Benigno Villarejo. - PRINCIPADO

OVIEDO 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Hacienda, Justicia y Asuntos Europeos del Principado, Guillermo Peláez, ha alcanzado un acuerdo con representantes del Colegio de Abogados de Oviedo y del Colegio de la Abogacía de Gijón para mejorar las retribuciones y ampliar los supuestos de la justicia gratuita, que contará en 2026 con una dotación de 10 millones de euros, la cifra más alta de la serie histórica.

Peláez se reunió esta mañana junto con la viceconsejera de Justicia, Encarnación Vicente, con los decanos de ambas entidades colegiales, Antonio González-Busto (Oviedo) y Benigno Villarejo (Gijón), y destacó que la subida de 1,2 millones prevista para el presupuesto de 2026 permitirá financiar la reforma del decreto que regula las retribuciones de la justicia gratuita.

Entre las principales novedades de la reforma, según explicó el consejero, se incluye la ampliación del número de beneficiarios, extendiendo la justicia gratuita a todas las víctimas de delitos de violencia sexual, independientemente de su nivel de renta, al igual que ocurre ya con las víctimas de violencia de género.

Asimismo, se producirá una mejora de las retribuciones, con un incremento del 25% en el abono que reciben los letrados que asisten a víctimas de violencia sexual o de género. También se ampliarán las actuaciones cubiertas, incluyendo la asistencia letrada en métodos alternativos de solución de controversias (MASC), con una retribución de 110 euros por actuación si no se alcanza un acuerdo, y la compensación prevista en el baremo judicial si se evita un pleito posterior.

Peláez recordó que los importes que reciben los letrados se actualizan automáticamente en función de las retribuciones de los empleados públicos, lo que supondrá un aumento del 2,5% este año con carácter retroactivo y otro 1,5% en 2026. Además, subrayó que, aunque el decreto fija pagos trimestrales como máximo, desde la consejería se ha logrado que se abonen mensualmente desde el año pasado, "atendiendo a una demanda histórica del colectivo".

El consejero valoró la voluntad de diálogo y entendimiento con los colegios de abogados y señaló que la reforma se ha abordado de manera consensuada. "Lo hemos hecho, como siempre, poniendo el foco en la protección de las víctimas y en la atención a la ciudadanía", afirmó.

Por último, Peláez incidió en la importancia de la justicia gratuita como servicio que garantiza un derecho fundamental a las personas con menos recursos y proporciona apoyo integral a las víctimas de violencia de género y violencia sexual, destacando que "es preciso poner en valor la labor profesional que realizan los letrados que participan en este servicio".