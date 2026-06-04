El Principado adjudica la actualización del proyecto de la variante de Posada de Llanera (AS-17)

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OVIEDO, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias del Principado de Asturias ha adjudicado por un importe de 171.388 euros la actualización del proyecto y el trámite ambiental de la futura variante de Posada de Llanera en la carretera AS-17.

La Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por los estudios Noega Ingenieros y Fhecor Ingenieros Consultores dispondrá de un plazo de nueve meses para incorporar al proyecto existente --redactado en 2023-- todas las novedades normativas surgidas desde entonces, además de realizar una nueva tramitación ambiental.

Según destaca el Principado en una nota de prensa, el proyecto de la variante de Llanera recoge las propuestas formuladas en su día por el Ayuntamiento y garantiza "una mejor permeabilidad urbana". El documento desarrolla, en una primera fase, una única calzada bidireccional como tronco principal, con un presupuesto superior a los 38,2 millones y un plazo para su construcción de 30 meses.

La obra dará continuidad a la carretera AS-17 al conectar con su tramo ya existente de autovía a la altura del polígono de Asipo para luego continuar con una única calzada como tronco principal hasta el final del recorrido. El Principado señala que "se solucionará así el problema del intenso tráfico que atraviesa la localidad y garantiza la permeabilidad territorial" mediante la construcción de los enlaces con las carreteras AS-17, en Posada, y la AS-373, y con una glorieta a nivel en la intersección de las AS-17 y LL-2, punto final de trazado de la variante. Añade además el Gobierno asturiano que "estas conexiones están preparadas para no interferir en la construcción de la segunda calzada que completará posteriormente la autovía".

Desde el Principado apuntan que la variante mejorará la comunicación del eje Avilés-Langreo al ofrecer "una alternativa clara" a la autovía A-8 a la hora de comunicar el occidente y Avilés con los polígonos industriales de la zona central. Según el Gobierno, se trata de la opción que "captará más tráficos y liberará la autovía Y de vehículos pesados".

El trazado previsto se inicia sobre la AS-17, al norte de Posada, y se desvía hacia la margen derecha de la calzada para dirigirse hacia el oeste al mismo tiempo que evita el campo de fútbol y la localidad de Sevaríes. Contará con dos calzadas de 7 metros de anchura con arcenes y mediana en el sector que da continuidad a la AS-17 con sección de autovía, para luego desarrollar, en esta primera fase, una única calzada bidireccional compuesta por dos carriles de 3,50 metros y arcenes exteriores de 1,50 metros en el resto del recorrido.

El proyecto incluye un paso inferior en el punto kilométrico 0+640, dos túneles y tres viaductos: uno de enlace de la AS-373, otro sobre el río Zalandrón y un tercero de la conexión Asipo Norte. También se ejecutarán un paso superior sobre la LL-1 y otro peatonal del enlace de la AS-373.