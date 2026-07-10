El Principado adjudica las obras del vial que unirá la antigua AS-17 con el tramo desdoblado en Bobes

El Principado adjudica por 171.000 euros la conexión de Samiguel con el tramo desdoblado de la AS17 en el polígono de Bobes, en Siero - PRINCIPADO

OVIEDO, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Asturias ha adjudicado por 171.002 euros a la empresa Trantamientos Asfálticos S.A. la ejecución del vial de conexión entre la antigua AS-17ª y el nuevo tramo desdoblado de la AS-17 en el polígono de Bobes, en Siero. La actuación facilitará el acceso a la localidad de Samiguel y acabará con el actual fondo de saco, de forma que se cumple el compromiso adquirido por el Ejecutivo autonómico con el consistorio sierense.

La ejecución de este vial de conexión entre el antiguo trazado de la AS-17 y el nuevo tramo desdoblado entre Samiguel y el polígono industrial de Bobes remata una inversión de más de 27 millones del Gobierno de Asturias, que completa un eje transversal de alta capacidad que conecta los principales espacios industriales del centro de la comunidad.

La entrada en servicio del desdoblamiento de la AS-17 entre Bobes y Samiguel el pasado mes de julio hizo que el acceso desde el oeste se perdiera y originó un fondo de saco. El nuevo vial, de 145 metros de longitud, corregirá esa situación y comunicará la glorieta de la actual AS-17 duplicada con la rotonda de la antigua carretera en Samiguel. La sección de la vía dispondrá de una plataforma de 9,5 metros formada por dos carriles de 3,5 metros y arcenes en ambas márgenes de 1,25 metros.