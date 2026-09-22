El Principado adquiere la residencia del viejo HUCA, propiedad de la Tesorería de la Seguridad Social

Archivo - Viejo hospital de Oviedo, viejo HUCA - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado, Adrián Barbón, ha anunciado la adquisición del terreno y el edificio de la antigua Residencia Nuestra Señora de Covadonga, propiedad de la Tesorería de la Seguridad Social y ubicada en el complejo del viejo HUCA, para proceder a su derribo y avanzar en la ampliación del campus universitario de El Cristo y la unificación de las sedes judiciales en Oviedo.

Así lo ha anunciado durante el Debate de Orientación Política celebrado este martes en la Junta General, donde ha remarcado que esta compra se suma al proyecto de demolición del antiguo HUCA, cuyas labores ya se han reanudado con el fin de materializar la transformación del área de El Cristo.

En relación con los plazos de tramitación del plan urbanístico especial, Barbón ha recordado que ya está en elaboración por parte de la Consejería de Ordenación del Territorio "con el adelanto de plazos prometido" y ha destacado que su aprobación inicial se producirá en el segundo trimestre de 2027. "Serán pasos clave para hacer realidad la ampliación del campus y, a su vez, avanzar en la concentración de las sedes judiciales de Oviedo", ha aseverado.