El Principado alcanza un principio de acuerdo con Indra para el uso del taller de Barros

Borja Sánchez y David González - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Asturias ha llegado a un principio de acuerdo con la empresa Indra para el uso del taller de Barros, en Langreo, durante 25 años, en régimen de alquiler, y que implica una inversión mínima estimada de siete millones el primer año.

La propuesta, que deben formalizar los órganos de gobierno tanto de la compañía como de la Sociedad Regional de Promoción (SRP), permitirá implantar una nueva fábrica de componentes y productos para la industria de defensa en la comunidad.

El consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, y el presidente de la SRP y director ejecutivo de la Agencia Sekuens, David González, han comparecido en la Junta General para informar de los últimos avances para la puesta en marcha de la planta de Indra en las instalaciones que el Principado adquirirá a Duro Felguera por 10,7 millones.

Sánchez ha avanzado los puntos clave del principio de acuerdo con Indra, que ocupará las instalaciones de Barros mediante un contrato de arrendamiento con una duración de 25 años.

El alquiler se fijará con criterios estrictamente objetivos y de mercado. Para ello, una empresa tasadora independiente, acreditada por el Banco de España, determinará el precio.

El preacuerdo incluye el compromiso de Indra de destinar la inversión necesaria para adaptar las instalaciones y poner en marcha la segunda fábrica de la compañía en Asturias. Teniendo en cuenta el tipo de actividad y el sector, se estima un mínimo de siete millones en el primer año. Existirá una opción de compra, tanto por parte de Indra como por parte de un tercero.

Tanto el consejero como el presidente de la SRP se han referido el principio de acuerdo como un avance decisivo para culminar un proyecto que el Ejecutivo considera prioritario para Asturias. "Cumplimos el compromiso que adquirimos cuando decidimos intervenir para facilitar la llegada de este proyecto industrial a la comunidad y damos un paso más para consolidar una actividad de alto valor añadido, generadora de empleo cualificado y con capacidad para reforzar nuestro tejido productivo", ha destacado Sánchez.

El objetivo es cerrar en las próximas semanas tanto la compra del taller a Duro Felguera, por un importe de 10,7 millones, como la cesión en régimen de alquiler a Indra de las instalaciones de Barros. "No hemos adquirido Barros para resolver los problemas de nadie, sino porque existía un proyecto industrial", ha señalado el Consejero.

El complejo de Barros cuenta con cerca de 80.000 metros cuadrados distribuidos entre diversas edificaciones y áreas productivas. Indra asumirá las inversiones necesarias para rehabilitar, acondicionar y equipar los espacios, con el fin de transformarlos en una planta destinada a la fabricación de componentes para la industria de defensa.

La propuesta impulsada por el Gobierno de Asturias a través de la SRP persigue tres objetivos: reforzar la actividad industrial en un sector estratégico, favorecer la creación de empleo de calidad y garantizar el aprovechamiento productivo a largo plazo de unas instalaciones con amplia tradición industrial.

El consejero ha recordado que, según las estimaciones actuales, el proyecto industrial generará un impacto económico directo, medido en términos de valor añadido bruto (VAB), de entre 500 y 600 millones y creará entre 400 y 450 puestos de trabajo, directos e inducidos