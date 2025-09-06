El Principado amplía el servicio CentroBus con nuevas líneas entre Gijón y los campus universitarios de Oviedo

OVIEDO, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno del Principado ampliará a partir del próximo martes, 9 de septiembre, el servicio de CentroBus, el dispositivo del Consorcio de Transportes de Asturias (CTA) que conecta Oviedo, Gijón y Avilés, con la incorporación de dos nuevas líneas -GO4 y GO5- que mejorarán la conexión entre varios barrios gijoneses y los campus universitarios ovetenses en horas punta.

La línea GO4 unirá los barrios de La Calzada y Natahoyo con el campus de El Cristo. Partirá de la Avenida de Argentina y efectuará paradas en Santa Olaya y Sedes. Ya en Oviedo, recorrerá enclaves como la calle Uría y la zona de Llamaquique, hasta llegar al campus universitario.

Por su parte, la línea GO5 saldrá desde la estación de servicio de Viesques y discurrirá por Corín Tellado, Mar Cantábrico, Ramón Gómez Lozana y el Centro de Nuevas Tecnologías. En Oviedo, tendrá paradas en El Milán, las consejerías en Llamaquique y finalizará también en El Cristo.

Ambas rutas operarán en franjas de alta demanda, con salidas desde Gijón a las 7.50 y 14.05 horas, y regresos desde Oviedo a las 14.05 y 20.05 horas. El objetivo, destacan desde el Ejecutivo autonómico, es facilitar los desplazamientos de estudiantes y trabajadores a zonas con gran afluencia de viajeros.

Con estas incorporaciones, el dispositivo CentroBus contará con un total de 23 líneas activas en días laborables, reforzando la conectividad entre nodos clave del área central asturiana como centros sanitarios, administrativos y universitarios. Durante el pasado curso, el servicio registró 1.285.000 viajes.

La mejora de las conexiones desde La Calzada, Natahoyo, Viesques y Nuevo Roces forma parte del plan del CTA para fomentar una movilidad más sostenible en Gijón. Entre otras actuaciones, destacan la apertura de una oficina de atención ciudadana en la estación de autobuses y el refuerzo estival de las conexiones metropolitanas.

Actualmente, 82.081 gijoneses disponen de la tarjeta CONECTA, lo que representa un incremento del 57,6% respecto al año anterior y refleja el crecimiento del uso del transporte público en la ciudad.