El Principado analizará cómo se materializa la condonación de deuda prevista por el Gobierno central

OVIEDO, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero Hacienda y Fondos Europeos y portavoz del Gobierno asturiano, Guillermo Peláez, espera conocer en detalle el contenido del proyecto de ley orgánica para la condonación de deuda a las comunidades autónomas, que el Consejo de Ministros tiene previsto aprobar este martes. En el caso de Asturias, la cifra estimada asciende a 1.508 millones de euros, fundamentalmente deuda bancaria con terceros, al no haber recurrido el Principado a mecanismos extraordinarios del Estado.

Peláez, a preguntas de los medios en la rueda posterior al Consejo de Gobierno, ha recordado que durante los últimos meses se han mantenido reuniones técnicas con el Ministerio de Hacienda para avanzar en los criterios de aplicación de esta medida, aunque ha insistido en que el Ejecutivo autonómico aún no dispone del texto definitivo del proyecto de ley. "Queremos analizar con detalle cómo se materializa la condonación", ha señalado, en referencia a aspectos técnicos que aún deben concretarse.

El consejero ha subrayado que su aprobación en el Consejo de Ministros el cumplimiento del compromiso adquirido por el Gobierno central en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, donde se acordó presentar este año la normativa que habilite legalmente la condonación.