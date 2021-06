El Principado anuncia que Itvasa se reunirá el próximo martes con vecinos de Granda para abordar el proyecto

OVIEDO, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Gobierno del Principado de Asturias, Melania Álvarez, ha anunciado este viernes que representantes de la empresa pública de la Inspección Técnica de Vehículos (Itvasa) se reunirán el próximo martes, día 15 de junio, con vecinos de la parroquia gijonesa de Granda para abordar el proyecto de ubicación de un nueva estación en el entorno.

Así lo ha dicho a preguntas de los medios durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, reconociendo que las decisiones sobre emplazamientos siempre puede encontrar desacuerdos, pero ha defendido la propuesta "real y firme" del Principado. Del mismo modo, ha afirmado que el Ejecutivo asturiano está dispuesto a "escuchar a todas las partes" y "resolver dudas" sobre el proyecto.

Álvarez ha señalado que la Consejería de Industria espera que continúe el procedimiento de concesión de permisos y licencias en los plazos establecidos, afirmando que la ubicación en Granda es la opción "más viable" para cumplir el compromiso de reducir las listas de espera de la ITV "en el menor tiempo posible". Asimismo, apuntó que por el momento no se planteó otra alternativa.

La portavoz incidió, igualmente, en que no está en el ánimo del Gobierno "polemizar" sobre la ubicación de la nueva estación de la ITV y ha asegurado que la decisión no se adoptó "por capricho" sino para "atender las necesidades" de reforzar la ITV en Gijón, que "no da a basto para absorber toda la demanda", máxime tras la carga acumulada en el periodo de confinamiento por la pandemia de COVID-19.