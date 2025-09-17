El Principado aplaude las medidas educativas anunciadas por Pedro Sánchez: "Van en línea con las de Asturias"

OVIEDO, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno del Principado de Asturias ha valorado de manera positiva el anuncio realizado este miércoles por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en materia educativa, ya que considera que redunda en la calidad del sistema y también en su equidad, al establecer ayudas para familias con menos recursos.

Según ha detallado el Ejecutivo autonómico en una nota de prensa, todas las actuaciones presentadas por el presidente van en la misma línea en la que se encuentra trabajando la Consejería de Educación del Principado de Asturias, como son la gratuidad de la etapa de 0 a 3 años, la reducción de las horas lectivas del profesorado, y la disminución de la ratio de alumnado por aula y del papeleo.

"Asturias ya tiene en vigor en estos momentos las 18 horas lectivas semanales para los docentes de Secundaria y aplicará las 23 horas lectivas para el cuerpo de maestros a partir del próximo curso. La implantación de esta medida, acordada con las organizaciones sindicales en septiembre de 2024, va a suponer un desembolso cercano a los 23,5 millones de euros y la contratación 486 nuevos profesionales", ha explicado el Principado.

Con respecto a la decisión de reducir el alumnado por aula, esta es una política que está desarrollando el Principado. En octubre de 2023, la consejería anunció la bajada progresiva a 23 desde 1º de Primaria. Posteriormente, gracias al pacto Asturias Educa, se ha intensificado ese ritmo de disminución. Al final de la legislatura, la previsión es que ya beneficiará a la etapa de Secundaria.

Además, el presidente del Gobierno ha adelantado su intención de reducir la carga burocrática del profesorado. La consejera Eva Ledo ha recordado que esa es una prioridad absoluta en Asturias, tal y como ayer mismo comentó de nuevo con los comités de direcciones. Ledo ha mencionado medidas concretas como la aplicación para comunicar ausencias no justificadas a las familias o la creación de modelos de documentos y ha insistido en que forma parte también del pacto firmado este verano.

"Los 175 millones para garantizar la gratuidad de la etapa de 0 a 3 años en las familias con menos recursos suponen un espaldarazo para el proyecto de Les Escuelines/As Escolías. Asturias es la única comunidad autónoma que está poniendo en marcha una red que conjuga tres características: es pública, autonómica y gratuita. La propia ministra del ramo, Pilar Alegría, lo conoció de primera mano en una visita al Principado organizada en marzo de 2024", ha detallado el Gobierno autonómico.