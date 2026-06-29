El Principado aporta 169.000 euros adicionales para las excavaciones en la fosa de La Lloba (Castrillón)

Archivo - Trabajos en la fosa de La Lloba, en Castrillón. - PRINCIPADO - Archivo

OVIEDO, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha dado el visto bueno este lunes a la adenda al convenio entre la Consejería de Ordenación del Territorio con la Universidad de Oviedo para prolongar las excavaciones en la fosa de La Lloba, en Castrillón, que supondrá una dotación de 168.932,61 euros adicionales a los 80.000 inicialmente convenidos para 2026, lo que elevará la financiación para estas labores de exhumación hasta los 248.932,61 euros.

Las excavaciones, realizadas por el grupo Arqueos comenzaron en 2025 con unan financiación de 80.000 euros para ese año, más una cantidad igual para 2026.

Según informa el Principado en una nota de prensa, "esa previsión se incrementa ahora en más de un 200% con el objetivo de dotar de mayores recursos a las investigaciones que se están realizando y que ya han permitido localizar los restos de unas 40 víctimas del golpe militar de 1936".