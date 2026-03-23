El Principado aprueba 1,5 millones en ayudas para personas con ELA

Archivo - Spanish word ELA. Acronym of amyotrophic lateral sclerosis on white background. - PHALEXAVILES - Archivo

OVIEDO, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno del Principado de Asturias ha autorizado este lunes, en su reunión celebrada en Pola de Lena, un gasto de 1,52 millones para la convocatoria de ayudas destinadas a personas con Esclerosis lateral amiotrófica (ELA), una cuantía que podrá ampliarse en función del número de solicitantes.

Las ayudas podrán llegar hasta 20.000 euros, en función del grado de dependencia, y se abonarán en un único pago anual. Los casos de grado I recibirán 15.000 euros, 17.500 los de grado II, y 20.000 los de grado III.

Según ha recordado el Ejecutivo autonómico, esta línea de apoyo, puesta en marcha por primera vez en 2024, tiene como objetivo complementar la atención sanitaria que reciben las personas diagnosticadas de esta enfermedad neurodegenerativa, caracterizada por una elevada dependencia y por requerir cuidados continuados.

En este sentido, el Principado insiste en que busca reforzar la cobertura general del sistema de salud mediante la concesión de apoyos adicionales que permitan mejorar la atención, el acompañamiento y los cuidados de las personas afectadas.

Las ayudas podrán alcanzar hasta 20.000 euros anuales en función del grado de dependencia y se abonarán en un único pago. En concreto, las personas con grado I recibirán 15.000 euros; las de grado II, 17.500 euros; y las de grado III, 20.000 euros.