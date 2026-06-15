El Principado aprueba su colaboración con cuatro cátedras universitarias

Reunión del Consejo de Gobierno. - PRINCIPADO

OVIEDO 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha adoptado varias decisiones relacionadas con cuatro cátedras de la Universidad de Oviedo. Por una parte se ha aprobado que la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar suscribirá un convenio con la Universidad para crear la Cátedra de Soledad no Deseada, orientada a reforzar el conocimiento, la prevención y la intervención frente a este problema.

El órgano, que recibirá 30.000 euros del Principado, centrará su actividad en el análisis de las causas y consecuencias del aislamiento, especialmente en personas mayores, jóvenes y colectivos vulnerables, así como en la elaboración de estudios, informes y propuestas que contribuyan a mejorar las políticas públicas.

Así mismo Derechos Sociales aportará 30.000 euros para la Cátedra de Innovación Social que desarrolla actuaciones centradas en la investigación aplicada, la formación y la transferencia de conocimiento sobre los principales desafíos sociales de Asturias, como el envejecimiento, los cuidados de larga duración, la inclusión social o la digitalización de los servicios.

Por otra parte el Ejecutivo destina 212.380 euros a la Cátedra de Cambio Climático, que ofrece ayuda a grupos de investigación para la elaboración de ensayos y proyectos de ámbito nacional e internacional.

La financiación se refuerza con fondos del Plan de Impulso al Medio Ambiente (PIMA), lo que permitirá poner en marcha una nueva línea de investigación centrada en la identificación y caracterización de refugios climáticos para la biodiversidad

El consejo de Gobierno también ha aprobado contribuir este año con 20.000 euros a la financiación de las actividades de la Cátedra de Municipalismo, que impulsa la mejora de la actividad de las entidades locales y de los servicios públicos que prestan los ayuntamientos. Con ese fin, planifica actividades de interés en cuatro ámbitos prioritarios: proyectos formativos, de investigación, estadísticos y divulgativos.