El Principado de Asturias ve en la defensa una oportunidad estratégica de crecimiento y reindustrialización

El consejero de Ciencia, Borja Sánchez, durante su intervención enacto de bienvenida del encuentro europeo ENDR Conference: Advanced manufacturing and systems integration for a strong defence industry, en Gijón. - GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

GIJÓN, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Ciencia, Industria y Empleo del Principado de Asturias, Borja Sánchez, ha visto en el sector de la defensa una oportunidad para conducir una especie de reindustrialización para la región, además de ser "clave" para generar actividad económica y empleo.

Así lo ha indicado, en declaraciones a los medios de comunicación antes de participar en el acto de bienvenida del encuentro europeo ENDR Conference: Advanced manufacturing and systems integration for a strong defence industry, en Gijón.

"Es una oportunidad de visilibizar Asturias", ha destacado sobre esta jornada, que se centra en la fabricación e integración de sistemas en la industria de la defensa, en la que ha representación de empresas y de instituciones, incluso de la Comisión Europea, ligadas a este sector.

Sobre ello, ha incidido en que, desde que se creó el Hub de Defensa, se trabaja en posicionar a Asturias en este sector, de forma que cada vez haya más empresas que accedan, no solo a los contratos del Ministerio de Defensa, sino también a los programas europeos, que son "muy cuantiosos", según él.

Al tiempo, ha recalcado que el presupuesto europeo es cuantioso y regiones como Asturias tienen que buscar "su lugar". De ahí que sea importante que instituciones europeas vean a Asturias como una región que, dentro del sector de defensa, quiere promover tecnologías duales en el ámbito del Ejército de Tierra y de la fabricación avanzada, así como en la integración de subsistemas.

Ha apostado, asimismo, por tener empresas tractoras en Asturias, que pueden mover grandes contratos, pero que estén rodeadas de un ecosistema que genera cadenas de valor, formado por pymes y 'startup' tecnológicas e industriales.