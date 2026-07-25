El Principado aumenta un 87,3% la inversión en centros educativos este verano hasta superar los 5,6 millones

Obra de la escuela autonómica Los Riberinos, ubicada en el CP Pablo Iglesias, de Ribera de Arriba. - PRINCIPADO

OVIEDO, 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Asturias acometerá a lo largo del verano 33 obras en centros educativos públicos de una veintena concejos. La inversión global supera los 5,62 millones, lo que supone un incremento del 87,3% respecto al año pasado.

Según informa el Principado a través de una nota de prensa, Oviedo y Noreña son los municipios con más intervenciones, con cuatro cada uno, seguidos por Gijón, Avilés y Siero, con tres cada uno. Las obras más habituales son las reformas de las cubiertas o de las instalaciones eléctricas, mejoras en la accesibilidad de los edificios o sustitución de carpinterías. También se están adecuando aulas y aseos.

Las cinco inversiones de mayor presupuesto son la mejora de la eficiencia energética y la accesibilidad del Instituto de Secundaria (IES) Alfonso II, de Oviedo (792.704 euros), la reforma de la instalación eléctrica y paneles fotovoltaicos en el IES Jovellanos, de Gijón (769.653 euros), la ampliación del Colegio Público (CP) Sabugo, en Avilés (488.513 euros), la sustitución de la cubierta del patio del edificio histórico del IES Cristo del Socorro, de Luanco, en Gozón, (398.692 euros) y la reforma de la instalación eléctrica del IES de Noreña (347.146 euros).

Las intervenciones en el IES Jovellanos y el CP Sabugo concluirán "en breve", según han apuntado desde el Ejecutivo autonómico. Además, hay otras tres obras que ya han finalizado: la sustitución de carpinterías exteriores del CP Eulalia Álvarez Lorenzo, de La Felguera (44.760 euros), y la reforma de las instalaciones eléctricas en el Centro Integrado de Formación Profesional (CIFP) de Avilés (174.846 euros) y en el CP Las Vegas, en Corvera (165.010 euros).

Aún no han comenzado otras doce actuaciones en centros educativos de Tineo, Villanueva de Oscos, Riosa, Siero, Mieres, Oviedo, Laviana y Gijón, si bien se iniciarán durante el verano. Una de ellas es la rehabilitación de la fachada histórica del Conservatorio Superior de Música Eduardo Martínez Torner, ubicado en la capital asturiana, cuya licitación se está ultimando con un presupuesto de 244.585 euros.

Además, recientemente ha concluido la obra de la escuela infantil Los Riberinos, ubicada en el CP Pablo Iglesias, de Ribera de Arriba, que ha supuesto una inversión de 239.571 euros.

De forma simultánea a estas intervenciones estivales, el Gobierno de Asturias prosigue con la construcción de otros cinco centros educativos, cuya inversión total asciende a 56,3 millones. Dos de ellos, el CP Nuevo Roces (16,5 millones) y la escuela autonómica de Montevil (365.394 euros), ambos en Gijón, están "a punto de finalizar".

En plena fase de ejecución se encuentran el Centro de Educación Especial (CEE) Montecerrao, en Oviedo/Uviéu (18,9 millones), el Centro Integrado de Formación Profesional (CIFP) La Grandiella (14,4 millones) y la ampliación de la Escuela Superior de Arte (6,1 millones), ambos en Avilés.