El Principado autoriza 25 millones para los talleres de empleo del bienio 2026-2027

El consejero de Ciencia, Inudstria y Empleo, Borja Sánchez, visita un taller de empleo sociosanitario. - PRINCIPADO

OVIEDO 28 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Principado ha autorizado un gasto de 25 millones para financiar los talleres de empleo correspondientes al bienio 2026-2027. Esta cantidad, que gestionará el Servicio Público de Empleo del Principado (Sepepa), supone un incremento del 9,5% respecto a la convocatoria vigente (2025-2026) y permitirá impulsar más proyectos para llegar a un mayor número de personas beneficiarias.

La directora gerente del Sepepa, Begoña López, ha destacado este domingo que este aumento responde al interés que despierta el programa entre los ayuntamientos y al compromiso del organismo con esta iniciativa. "Creemos en los talleres porque cada año comprobamos que funcionan, así que en esta ocasión hemos solicitado más financiación al Fondo Social Europeo para financiar más proyectos", ha señalado.

Los talleres de empleo combinan formación y trabajo remunerado durante un año, lo que permite a personas desempleadas, preferentemente mayores de 30 años, aprender un oficio mientras perciben un salario. Al finalizar, los participantes mejoran su empleabilidad y sus opciones de acceso al mercado laboral.

En la edición actual (2025-2026), el Sepepa financia más de 60 iniciativas impulsadas por 23 ayuntamientos, dos mancomunidades y tres entidades sin ánimo de lucro, que ofrecen formación y empleo a 608 personas en distintas especialidades.