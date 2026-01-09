El Principado autoriza casi un millón de euros para avanzar en una nueva fase de la modernización de Valgrande-Pajares

El Gobierno de Asturias destina un millón para la nueva fase de modernización de Valgrande Pajares, que incluye más rutas, miradores y un circuito de bicicleta de montaña - PRINCIPADO

OVIEDO, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha autorizado el gasto para la Fase II-B del proyecto de desestacionalización y modernización de la Estación Invernal y de Montaña de Valgrande-Pajares, con un presupuesto de 992.699,38 euros, financiado con cargo a los presupuestos del Principado y susceptible de recibir cofinanciación europea a través del Fondo de Transición Justa.

Esta nueva fase se centra en actuaciones que refuerzan la oferta turística y deportiva más allá de la temporada de nieve, con una apuesta por la sostenibilidad y la integración paisajística. Entre las intervenciones destaca la construcción de dos miradores panorámicos en la zona de Cuitunigru, que ofrecerán vistas privilegiadas al Parque Natural de Las Ubiñas-La Mesa y a la montaña de León, así como la creación de senderos accesibles que conectarán la telecabina con estos puntos estratégicos.

El proyecto también incluye la finalización del circuito de esquí de fondo, cuya ejecución se ha adaptado para preservar los vestigios de la guerra civil hallados en la zona sureste del trazado. Esta circunstancia ha obligado a modificar el diseño inicial y optar por soluciones que eviten excavaciones y garanticen la protección del patrimonio cultural.

Además, se acometerán trabajos de construcción, mejora y mantenimiento de rutas de senderismo, como la que conduce al Parador de Payares, la circular de Monte Valgrande, la ruta a la cascada del Ortigalón y la ruta alta de Payares.

A estas actuaciones se suma la creación de un circuito de bicicleta de montaña o bikepark, que aprovechará las infraestructuras de la telecabina para ofrecer una experiencia ciclista única, y la renaturalización del entorno mediante hidrosiembra, que favorecerá la integración paisajística y la recuperación de zonas afectadas por las obras de este remonte, en el que el Principado ha invertido en torno a 10 millones.

Estos trabajos se complementarán con la tercera subfase del plan para desestacionalizar y modernizar Valgrande-Pajares, que se desarrollará en paralelo con la instalación de un telesilla de pinza fija y la iluminación de las pistas. Estas mejoras permitirán ampliar horarios, diversificar actividades y aumentar la capacidad de transporte en la zona alta de la estación, de forma que se consolida la apuesta por la desestacionalización y la accesibilidad.

Con estas actuaciones, la Consejería de Cultura, Política Llingüística y Deporte incrementa su compromiso con la modernización del complejo, con el impulso un modelo de desarrollo sostenible que combina deporte, naturaleza y turismo, y que refuerza el papel de la estación como destino singular en el norte peninsular.