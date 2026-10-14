El Principado avanza en la transformación de Villaperi en una biofactoría para reutilizar agua

Alejandro Calvo, en las obras de Villaperi - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias del Gobierno asturiano, Alejandro Calvo, ha visitado este miércoles las obras de transformación de la estación depuradora de aguas residuales (EDAR) de Villaperi, en Oviedo, para conocer la evolución de los trabajos que permitirán convertirla en una biofactoría.

El proyecto facilitará la reutilización del agua para usos industriales, la reducción de residuos y la producción de energía renovable.

La actuación moviliza cerca de 70 millones y constituye una de las principales inversiones del Principado en la modernización del ciclo integral del agua. Su objetivo es aprovechar mejor los recursos disponibles, reducir el impacto ambiental del proceso de depuración y mejorar la eficiencia energética de la instalación.

El proyecto se enmarca en la estrategia del Gobierno de Asturias para reforzar la seguridad hídrica y adaptar las infraestructuras al cambio climático mediante el aumento de la capacidad de almacenamiento y un uso más eficiente de los recursos disponibles.

En esta misma línea, la firma en Luxemburgo de un préstamo de 67 millones entre el Consorcio de Aguas de Asturias (Cadasa) y el Banco Europeo de Inversiones (BEI) impulsa un programa de modernización hidráulica que permitirá movilizar más de 211 millones, incluida una subvención de otros 10,5 procedentes del Mecanismo para una Transición Justa.

El programa recoge actuaciones en estaciones de bombeo, plantas de tratamiento de agua potable y redes de abastecimiento para aumentar su capacidad, y reforzar la garantía de suministro y la respuesta del sistema al cambio climático.

Una de las principales actuaciones del proyecto de la biofactoría es la construcción de una planta de regeneración de agua, con una inversión prevista de 13,84 millones. La instalación incorporará procesos adicionales de filtración y desinfección para obtener agua con la calidad adecuada para los usos industriales previstos.

La planta se conectará a una red de conducciones de 64 kilómetros que transportará el agua regenerada hasta las principales áreas industriales de Gijón y Avilés. La primera fase, licitada por 33,86 millones, contempla aproximadamente 30 kilómetros de tuberías hasta la zona de Veriña, en Gijón.

Esta infraestructura permitirá sustituir parte del agua potable que actualmente utiliza la industria, reducir la presión sobre fuentes convencionales de abastecimiento y reforzar la garantía de suministro para las empresas.

La obra incluye también una instalación de tratamiento avanzado de fangos, adjudicada por 21,52 millones, que permitirá reducir, en torno al 60%, el volumen de estos residuos. Además, se aprovechará el biogás generado durante el proceso de depuración para producir energía renovable. La actuación se completa con un parque fotovoltaico, cuya inversión ronda los dos millones, destinado a contribuir al autoconsumo energético de la depuradora.

El proyecto permitirá avanzar hacia un modelo de economía circular que aprovecha el agua depurada, reduce los residuos y recupera energía, mejorando la eficiencia ambiental de la instalación.