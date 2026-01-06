El Principado busca gerente para constructora promotora Sedes

Archivo - El consejero de Vivienda y Ordenación del Terrriorio, Ovidio Zapico. - CAPTURA WEB JGPA - Archivo

OVIEDO 6 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos ha puesto en marcha el proceso para seleccionar a la nueva persona gerente de la empresa pública Sedes, S. A., mediante un contrato laboral de alta dirección.

Así consta en la convocatoria publicada en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA). El puesto se cubrirá bajo los principios de mérito, capacidad e idoneidad, garantizando la publicidad y la libre concurrencia entre las personas candidatas.

La gerencia asumirá la dirección ejecutiva de la sociedad: ejecutar los acuerdos y la estrategia fijada por el consejo de administración, coordinar y controlar las distintas áreas, gestionar el personal y los recursos de la empresa y supervisar contratos, licitaciones y ofertas vinculadas a la actividad de Sedes. También tendrá bajo su responsabilidad la gestión de la financiación de las actuaciones, el control de costes y la política de calidad de la compañía.

El contrato será de alta dirección, con unas retribuciones que se determinarán en el propio contrato y que se ajustarán a los límites que fijen cada año las leyes de presupuestos del Principado para los directores de agencia y asimilados del grupo I.

Para optar al puesto se exige titulación universitaria (al menos diplomatura o grado) en materias de Empresa, Economía, Arquitectura, Ingeniería o Ciencias Jurídicas, en cualquiera de sus especialidades, además de capacidad legal para contratar y ausencia de enfermedades o limitaciones incompatibles con el desempeño del cargo. Se valorará de forma especial la experiencia como gerente o en puestos de dirección en empresas de construcción, rehabilitación de inmuebles o prestación de servicios, especialmente si cuentan con participación pública, así como la gestión de equipos y el conocimiento del sector.

Las personas interesadas disponen de veinte días hábiles desde este lunes 5 de enero para presentar su solicitud, junto con un currículum detallado con la formación, los puestos desempeñados y los méritos que alegan.

Las solicitudes deberán dirigirse al presidente de Sedes y podrán enviarse por correo certificado a la sede de la empresa en Oviedo o por cualquiera de los medios previstos en la ley. Tras una primera valoración de méritos, se convocará a las candidaturas preseleccionadas a una entrevista, en la que se evaluarán sus capacidades directivas, su conocimiento del sector y el proyecto de mejora que planteen para la empresa.

La propuesta final de contratación deberá formularse en un plazo máximo de dos meses desde que termine el plazo de presentación de solicitudes y será sometida a la ratificación del consejo de administración de la constructora promotora Sedes.