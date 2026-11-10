El Principado coloca en Pravia dos nuevas piedras para reconocer a las víctimas del nazismo

Colocación de piedras en Pravia - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos del Gobierno asturiano, a través de la Dirección General de Memoria Democrática, impulsa un programa que permitirá reconocer a todas las víctimas asturianas del nazismo antes de que finalice la legislatura.

En el marco de esta iniciativa, se han colocado en Pravia dos nuevas piedras de la memoria (Stolpersteine) en homenaje a Joaquín Álvarez Sampedro y Enrique Jenaro Cuerdo Fernández.

Durante la ceremonia, la viceconsejera de Derechos Ciudadanos, Beatriz González Prieto ha destacado que estas piedras de la memoria crean "pequeños lugares de recuerdo" que permiten acercar a la ciudadanía la historia de quienes sufrieron la persecución nazi.

En este sentido, ha recordado que "los homenajeados fueron deportados a campos de concentración y que muchos de ellos perdieron la vida en condiciones extremas, víctimas de las ejecuciones, el trabajo forzado, el hambre y las condiciones inhumanas a las que fueron sometidos".

González Prieto subrayado que esta iniciativa constituye un acto de "verdad, justicia y reparación" y ha insistido en la importancia de preservar la memoria democrática como garantía de no repetición.

Asimismo, ha advertido de que los valores democráticos nunca deben darse por asentados y ha defendido la necesidad de conocer la historia de Europa y de quienes padecieron la barbarie nazi para evitar que hechos similares vuelvan a producirse.

Por su parte, la directora general de Memoria Democrática, Begoña Collado, ha reafirmado el compromiso de su departamento con la recuperación de la memoria de las víctimas asturianas del nazismo. Según ha señalado, estas políticas contribuyen a garantizar la verdad, la justicia y la reparación de quienes lucharon por la libertad y la democracia y, en muchos casos, pagaron con su vida ese compromiso con una sociedad más justa.

Al acto han asistido la viceconsejera de Derechos Ciudadanos, Beatriz González Prieto; la directora general de Memoria Democrática, Begoña Collado; familiares de las víctimas, miembros de la corporación local y representantes de la sociedad civil.