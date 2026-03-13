El Principado coloca tres nuevas piedras 'stolpersteine' en Llanes en homenaje a vecinos deportados a campos nazis

Colocación de las piedras de la memoria en Llanes. - PRINCIPADO

OVIEDO, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Memoria Democrática ha instalado hoy en Llanes tres nuevas piedras 'stolpersteine' en recuerdo de Emilio Cipriano Vadajos, Antonio Dosal y Antonio Alonso, vecinos del concejo deportados a campos de concentración nazis. En el acto han participado la directora, Begoña Collado, el alcalde del concejo, Enrique Riestra; familiares de las víctimas y representantes del Grupo Deportados Asturias.

Collado ha anunciado que en próximas fechas se colocarán nuevos adoquines de la memoria en la comarca oriental. Según ha explicado, en Llanes se tiene constancia de seis personas deportadas a campos de concentración; tres de ellas ya recibieron un homenaje en julio y hoy se ha rendido tributo a las otras tres.

"Hoy hemos colocado tres piedras en el puente de Llanes de un vecino de la villa, otro de Mestas de Ardizana y uno más de Pendueles, en un acto muy emotivo, de justicia y reparación, con familiares", ha destacado la directora, quien ha subrayado el compromiso con las libertades y la justicia social de los tres hombres homenajeados. "Eso les llevó a significarse dentro del golpe de Estado en España y luego a tener que exiliarse a Francia y, finalmente, a terminar en campos de concentración nazis", ha lamentado.

Las nuevas piedras recuerdan a Emilio Cipriano Vadajos Fernández, nacido en Llanes, exiliado en Francia, deportado a Mauthausen y asesinado el 9 de junio de 1942 en Gusen; a Antonio Dosal Arteaga, nacido en Oviedo, exiliado en Francia y deportado a Dachau, del que posteriormente fue liberado; y a Alonso Cueto, nacido en Llanes, deportado en 1944 a Dachau y trasladado después a Sachsenhausen, donde fue liberado.