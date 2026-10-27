El Principado comienza las obras de reparación estructural de la AS-343, que une Puertas y Panes

Arranca la reparación de la AS-343 que une Puertas y Panes - PRINCIPADO

OVIEDO 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Asturias ha iniciado esta semana la reparación de la estructura en varios puntos de la carretera AS-343 (Puertas-Panes), en los concejos de Llanes y Ribadedeva. La inversión prevista asciende a 1.170.840 euros y está previsto que los trabajos duren diez meses.

Las obras han comenzado en el tramo más próximo a la localidad de Puertas, entre los puntos kilométricos 0,06 y 6,2, y restringirán la circulación en horario de 8.00 a 18.00 horas en los días laborables.

El proyecto prevé la ejecución de un total de 14 estructuras constructivas de diferente tipología, como muros y escolleras, a lo largo de la vía para reforzar estructuralmente la carretera y aumentar la seguridad. Para ello, se crearán muros de hasta 63 metros de longitud en algunos puntos.

Los trabajos se ejecutarán en diferentes puntos entre los kilómetros 0,6 y 17,1, donde también se reforzarán las barreras de seguridad, el balizamiento, las marcas viales y las señales verticales.