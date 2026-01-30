El Principado comparte la propuesta del Ministerio para desbloquear la situación de La Barquerina

Zona de La Barquerina, en Villaviciosa - EUROPA PRESS

OVIEDO 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, comparte la propuesta planteada por el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico para desbloquear la situación de La Barquerina, en Villaviciosa.

Zapico y la directora general de Urbanismo, Laura López, han participado este viernes en una reunión telemática con el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, en representación del ministerio, y el alcalde de Villaviciosa, Alejandro Vega.

El titular de Urbanismo valoró de forma positiva la disposición al diálogo y la colaboración mostrada por el ministerio, y destacó el interés del secretario de Estado por avanzar en una solución que pasaría por una reducción del deslinde, dentro del marco legal vigente, que permita aportar seguridad jurídica y desbloquear la situación.

Zapico indicó que está previsto que, en los próximos días, técnicos de Transición Ecológica inicien en la zona los trabajos para la reducción del deslinde, amparados en el artículo 44.7 del reglamento general de Costas.