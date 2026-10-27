El Principado concluye la mejora del vial que conecta Pozucorderu, Grátila y Campanal, en Nava

Viall que conecta Pozucorderu, Grátila y Campanal, en Nava. - PRINCIPADO

OVIEDO, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias ha finalizado las obras de mejora del vial que conecta las localidades de Pozucorderu, Grátila y Campanal, en el concejo de Nava. Los trabajos han supuesto una inversión de 343.587 euros.

La actuación, según ha informado el Principado en una nota de prensa, se ha desarrollado en dos tramos que suman algo más de 2,5 kilómetros. El primero suma 839 metros, entre Pozucorderu y Grátila, mientras que el segundo cuenta con unos 1.700 entre Grátila y Campanal.

Los trabajos han incluido la estabilización de cinco zonas mediante la colocación de losas de hormigón armado sobre carriles hincados y la creación de una escollera de contención en el punto kilométrico 0,600, en el tramo entre Grátila y Campanal. También se ha mejorado el sistema de drenaje, con la ejecución 196 metros de canalización subterránea, más de un kilómetro de cuneta revestida en hormigón, la instalación de salvacunetas de tubo para reforzar el terreno y la renovación de ocho caños.

Además, se ha sustituido el pavimento, se ha repuesto la barandilla metálica del puente sobre el río Pra y se han colocado señales horizontales y verticales y barreras de seguridad.