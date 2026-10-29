El Principado concluye las obras de mejora del vial que une Las Cruces y Belmonte

OVIEDO 29 Oct. (EUROPA PRESS) -
La Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias ha finalizado las obras de reforma del vial que une Las Cruces con Belmonte, en Belmonte de Miranda. La obra ha supuesto una inversión de 181.463 euros.
La actuación ha permitido renovar los 1.528 metros de camino y crear un nuevo sistema de drenaje para facilitar la evacuación del agua, que provocaba problemas en la calzada.
También se ha acondicionado el firme, con una nueva capa de asfalto, y se han construido entradas de hormigón en las fincas de la zona, para facilitar su uso y mejorar la seguridad, según ha informado el Gobierno asturiano a través de una nota de prensa.