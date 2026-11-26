El consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Ciencia, Industria y Empleo del Principado de Asturias, Borja Sánchez, ha mostrado este jueves su confianza en que la compra del taller de Barros (Langreo) a Duro Felguera para su posterior alquiler a Indra se pueda formalizar "en las próximas semanas" y permita así comenzar las actividades de rehabilitación y equipamiento de las naves.

En declaraciones a los medios en Oviedo, Sánchez ha explicado que la adquisición continúa avanzando conforme al calendario previsto y ha precisado que esta misma semana se ha producido un envío de documentación al respecto. No obstante, ha recordado que no se trata de trámites sencillos, ya que implican a diferentes ámbitos de la Administración y requieren cumplir una serie de condiciones, como que las infraestructuras estén libres de cargas.

El titular de Ciencia, Industria y Empleo ha subrayado el lugar relevante que ocupa Asturias en el plan estratégico presentado este miércoles por Indra, tanto con el taller de Barros como con El Tallerón de Gijón.