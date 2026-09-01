Solución para la fábrica de blindados de Indra en Langreo: el Principado comprará a Duro Felguera el taller de Barros

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, en la inauguración de la Escuela internacional de verano Manuel Fernández López 'Lito',organizada por UGT Asturias. - JUAN VEGA - EUROPA PRESS

OVIEDO, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, ha anunciado este martes que el Gobierno autonómico comprará a Duro Felguera el taller de Barros para que Indra pueda desarrollar "cuanto antes" su planta de fabricación de blindados en Langreo, en la cuenca del Nalón.

En su intervención en la inauguración de la Escuela internacional de verano Manuel Fernández López 'Lito', organizada por UGT Asturias, el presidente no ha querido "extenderse en los detalles" pero ha asegurado que "pese a los rumores y las acusaciones sin fundamento alguno" el Gobierno "no ha dejado de trabajar un solo día para conseguir que este relevante proyecto industrial se lleve a cabo".

"Hoy puedo anticiparos que hemos encontrado una solución satisfactoria para todas las partes: para Duro, para Indra y, lo más importante de todo, para Asturias", ha asegurado.