MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

Indra prevé duplicar sus ingresos en 2030, hasta situarlos en 12.000 millones de euros, según se desprende de su nuevo plan estratégico 'Forward2030', presentado este miércoles en el marco de su Día del Inversor.

Con esta hoja de ruta, la compañía española busca reforzar su posición como "líder global" en tecnologías duales para sectores críticos con una propuesta de "valor única" en torno a tres ejes: defensa y espacio, tecnología inteligente e infraestructuras críticas.

De este modo, Indra aspira a alcanzar unos ingresos superiores a los 12.000 millones de euros en 2030, que más que duplican los ingresos de 5.457 millones de 2025; un resultado de explotación (Ebit) superior a los 1.500 millones de euros, con un margen Ebit por encima del 12,5%; y una generación de caja de más de 3.100 millones entre 2026 y 2030, excluyendo anticipos de los Programas Especiales de Modernización (PEM).

La compañía ha explicado que, al partir de una cartera de más de 22.000 millones, de los que alrededor del 70% se convertiría en ingresos hasta 2030, para alcanzar estos objetivos sólo sería necesario un 'book-to-bill' inferior a 1,1x, frente al 1,4x medio de Indra entre 2021 y 2025, lo que "reduce el riesgo y proporciona visibilidad".

Los ingresos por empleado (FTE) prácticamente se duplicarán, pasando de, aproximadamente, 120.000 euros en 2026 a más de 215.000 euros en 2030, gracias al programa de 're-skilling' y 'up-skilling', con una inversión en transformación de 240 millones de euros, al cambio del 'mix' de negocios, la escala por incrementos en la producción impulsada por el plan de industrialización y a eficiencias de la inteligencia artificial (IA). Sobre estos cimientos, la ambición de Indra es lograr 20.000 millones de euros de ingresos en 2035.

Para ello, Indra va a evolucionar hacia un único sistema integrado que conecta todas las capacidades del grupo y las lleva a su "máximo potencial" con IndraMind, la innovación y un nuevo modelo operativo, capaz de dar respuesta a las necesidades actuales a la vez que construye una oferta "competitiva de futuro que la consolida como empresa de producto". "Esa fuerza conjunta de grupo permitirá a la compañía crear propuestas de valor únicas y potenciar el talento tecnológico", ha destacado la multinacional.

CONVERTIR INDRA EN UNA EMPRESA "NUEVA, INTEGRADA Y SINÉRGICA"

El presidente de Indra, Ángel Simón, ha explicado que el objetivo es convertir la firma en una empresa "nueva que deje de ser un mero agregador de negocios para convertirse en una compañía integrada y sinérgica".

"Indra articulará este proyecto transformador a través de tres ejes, que hemos denominado E3, que persiguen ejecutar, evolucionar y expandir su negocio desde el primer día y de forma paralela, integrando la IA en todos los procesos y con una oferta única competitiva, potenciada por las capacidades de IndraMind", ha añadido, subrayando que, así, "da respuesta a las entregas en tiempo y calidad, al mismo tiempo que se proyecta hacia el futuro".

Por otro lado, Simón ha puesto en valor los cambios en el gobierno corporativo de la multinacional, resaltando que "este plan estratégico es fruto del trabajo y del acuerdo unánime del consejo de administración, que ha simplificado su estructura y ha reorganizado sus comisiones para centrarse en supervisar y apoyar la tarea que el consejero delegado y todo el equipo de Indra tienen por delante".

CAPAZ DE EJECUTAR PROGRAMAS ACTUALES CON "CALIDAD Y FIABILIDAD"

Por su parte, el consejero delegado de la cotizada, Josep Maria Recasens, ha señalado que el plan busca convertir a Indra en una compañía de "siguiente generación, 'NextGen, capaz de ejecutar los programas actuales con calidad y fiabilidad, al tiempo que construye la tecnología, la capacidad industrial y las alianzas que determinarán la competitividad dentro de cinco a diez años".

"Los límites entre el mundo civil y la defensa están desapareciendo y eso cambia las reglas del juego", ha afirmado, para luego asegurar que este nuevo ejercicio "requiere la escala y la resiliencia propias de los actores establecidos del sector, y la agilidad de los recién llegados".

En este sentido, el ejecutivo ha relatado que el plan sienta las bases para que Indra "se convierta en una empresa verdaderamente global, con el 50% de los ingresos generados internacionalmente, y siga ampliando sus márgenes, mediante una combinación de negocios de mayor valor y la excelencia operativa".

El modelo de las tres 'E' sobre las que se ancla el nuevo plan, se basa en ejecutar (E1), evolucionar (E2) y expandir (E3). En cuanto a la ejecución, resaltan que se trata de entregar a tiempo y con calidad la cartera de pedidos y las actividades habituales, centrándose en el cliente, la escala industrial y la fiabilidad para cumplir compromisos.

Respecto a la evolución, quieren transformar la forma de operar para elevar el potencial del grupo como un único sistema integrado y pasando de ejecutar programas a desarrollar una cartera de productos competitiva. Y por último, la expansión se centrará en exportar productos competitivos y redoblar la apuesta por IndraMind para captar nuevas oportunidades con soluciones de nueva generación en la guerra híbrida, en los ámbitos militar y civil.